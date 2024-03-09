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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240309/fransiz-neo-nazilerin-liderlerinden-biri-avdeyevka-yakinlarinda-olduruldu-1081546432.html
Fransız neo-Nazilerin liderlerinden biri Avdeyevka yakınlarında öldürüldü
Fransız neo-Nazilerin liderlerinden biri Avdeyevka yakınlarında öldürüldü
Sputnik Türkiye
Fransız neo-Nazilerin liderlerinden biri olan Cesar Ozharom’un Avdeyevka yakınlarında tasfiye edildiği bildirildi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T18:36+0300
2024-03-09T18:36+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
fransa
neo-nazi
avdeyevka
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Rus güvenlik güçleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan Fransız neo-Nazilerin lideri Cesar Ozharom’un Avdeevka yakınlarında öldürüldüğünü bildirildi.Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında çatışmalara katılan Fransız neo-Nazilerin lideri Cesar Ozharom Avdeyevka yakınlarında öldürüldü” denildi.Güvenlik güçleri ayrıca, Cesar Ozharome'un Fransız istihbarat servisleriyle bağlantısına dair doğrulanmış bilgilerin bulunduğu bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240309/rus-iskender-fuzeleri-2-adet-patriot-hava-savunma-sistemini-imha-etti-1081545928.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, fransa, neo-nazi, avdeyevka
rusya, rusya savunma bakanlığı, fransa, neo-nazi, avdeyevka

Fransız neo-Nazilerin liderlerinden biri Avdeyevka yakınlarında öldürüldü

18:36 09.03.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus askeri Avdeyevka'da
Rus askeri Avdeyevka'da - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Fransız neo-Nazilerin liderlerinden biri olan Cesar Ozharom’un Avdeyevka yakınlarında tasfiye edildiği bildirildi.
Rus güvenlik güçleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan Fransız neo-Nazilerin lideri Cesar Ozharom’un Avdeevka yakınlarında öldürüldüğünü bildirildi.
Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında çatışmalara katılan Fransız neo-Nazilerin lideri Cesar Ozharom Avdeyevka yakınlarında öldürüldü” denildi.
Güvenlik güçleri ayrıca, Cesar Ozharome'un Fransız istihbarat servisleriyle bağlantısına dair doğrulanmış bilgilerin bulunduğu bilgisini paylaştı.
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