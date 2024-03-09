https://sputniknews.com.tr/20240309/fransiz-neo-nazilerin-liderlerinden-biri-avdeyevka-yakinlarinda-olduruldu-1081546432.html
Fransız neo-Nazilerin liderlerinden biri Avdeyevka yakınlarında öldürüldü
Fransız neo-Nazilerin liderlerinden biri Avdeyevka yakınlarında öldürüldü
Sputnik Türkiye
Fransız neo-Nazilerin liderlerinden biri olan Cesar Ozharom’un Avdeyevka yakınlarında tasfiye edildiği bildirildi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T18:36+0300
2024-03-09T18:36+0300
2024-03-09T18:36+0300
ukrayna krizi
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Rus güvenlik güçleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan Fransız neo-Nazilerin lideri Cesar Ozharom’un Avdeevka yakınlarında öldürüldüğünü bildirildi.Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında çatışmalara katılan Fransız neo-Nazilerin lideri Cesar Ozharom Avdeyevka yakınlarında öldürüldü” denildi.Güvenlik güçleri ayrıca, Cesar Ozharome'un Fransız istihbarat servisleriyle bağlantısına dair doğrulanmış bilgilerin bulunduğu bilgisini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240309/rus-iskender-fuzeleri-2-adet-patriot-hava-savunma-sistemini-imha-etti-1081545928.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, fransa, neo-nazi, avdeyevka
rusya, rusya savunma bakanlığı, fransa, neo-nazi, avdeyevka
Fransız neo-Nazilerin liderlerinden biri Avdeyevka yakınlarında öldürüldü
Fransız neo-Nazilerin liderlerinden biri olan Cesar Ozharom’un Avdeyevka yakınlarında tasfiye edildiği bildirildi.
Rus güvenlik güçleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşan Fransız neo-Nazilerin lideri Cesar Ozharom’un Avdeevka yakınlarında öldürüldüğünü bildirildi.
Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında çatışmalara katılan Fransız neo-Nazilerin lideri Cesar Ozharom Avdeyevka yakınlarında öldürüldü” denildi.
Güvenlik güçleri ayrıca, Cesar Ozharome'un Fransız istihbarat servisleriyle bağlantısına dair doğrulanmış bilgilerin bulunduğu bilgisini paylaştı.