https://sputniknews.com.tr/20240309/eski-emniyet-personeli-hamza-turhan-ayberk-mossad-icin-calistigini-itiraf-etti--1081546285.html

Eski emniyet personeli Hamza Turhan Ayberk, MOSSAD için çalıştığını itiraf etti

Eski emniyet personeli Hamza Turhan Ayberk, MOSSAD için çalıştığını itiraf etti

Sputnik Türkiye

Eski emniyet personeli ve sabah programlarına sık sık katılan Hamza Turhan Ayberk, Victoria kod MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T18:32+0300

2024-03-09T18:32+0300

2024-03-09T18:32+0300

türkiye

mit

mossad

ajan

dedektif

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emniyet

istanbul emniyet müdürlüğü

emniyet genel müdürlüğü (egm)

casus

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MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı. Çarşamba günü Milli İstihbarat Örgütü'nün (MİT) operasyonu ile gözaltına alınan eski emniyet personeli Hamza Turhan Ayberk, MOSSAD ile çalıştığını itiraf etti. Ayberk'in Orta Doğu'dan birey ve şirketlere karşı tehdit, takip, gözetleme ve belgeleme faaliyetlerini yürüterek derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli iletişim kanalları aracılığıyla MOSSAD'a ilettiğini ifade edildi.Ödemelerin kripto para ve çeşitli banka hesapları üzerinden alındığı ve MOSSAD ajanı Victoria koduyla Belgrad'da bir araya geldiği, daha sonra Victoria'nın ekibinde yer alan Andrea, Robert ve Marc kodlu diğer MOSSAD ajanlarıyla iletişimini sürdürdüğü ortaya çıktı. Ekip itirafta bulunduAyrıca, Ayberk'in kurduğu ekibin diğer üyeleri de itirafta bulundu. Bu kişiler şahıslar ve şirketlerle ilgili bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme ve belgeleme faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini ve tehdit altındaki şahısların videolarını çektiklerini kabul etti. Ekibin üyeleri ayrıca, Ayberk'in maddi durumunun 2019'dan sonra belirgin bir şekilde iyileştiğini de ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240305/mit-ve-emniyetten-mossad-operasyonu-bilgi-satanlar-gozaltina-alindi-aralarinda-dedektif-de-var-1081378772.html

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