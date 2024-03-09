https://sputniknews.com.tr/20240309/disisleri-bakani-mirzoyan-ermenistan-ab-uyeliginin-de-bulundugu-yeni-firsatlari-tartisiyor-1081540501.html

Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan, AB üyeliğinin de bulunduğu 'yeni fırsatları' tartışıyor

Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan, AB üyeliğinin de bulunduğu 'yeni fırsatları' tartışıyor

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Ermeni yetkililer aralarında halk tarafından desteklenen Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin de bulunduğu 'yeni fırsatları'... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T14:10+0300

2024-03-09T14:10+0300

2024-03-09T14:11+0300

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, yetkililerin AB üyeliğini ve yeni fırsatların aktif olarak tartıştığını belirterek AB'ye katılma fikrinin de bunların arasında olduğunu belirtti.Ermenistan halkının Avrupa özlemi olduğunun altını çizen Mirzoyan, bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Şu anda kimsenin emin olamayacağı veya tahmin edemeyeceği bu sürecin sonunun ne olacağını göreceğiz" dedi.Erivan'ın ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin mümkün olduğuna inandığı alanlardan biri olarak ticareti gösteren Mirzoyan, "AB, Ermenistan'ın önde gelen ticaret ortaklarından biri olmaya devam ediyor. Hem ikili düzeyde hem de bölgesel işbirliği çerçevesinde ticari ve ekonomik bağları daha da güçlendirme fırsatlarını araştırma konusunda mutabık kaldık" cümlelerini kaydetti.Daha önce Mirzoyan, Ermenistan ve AB arasında vize serbestisi konusunda bir diyalog başlatmanın zamanının geldiğini dile getirmiş ve Erivan'ın AB ile ilişkilerini başka yönlerde de geliştirme niyetinde olduğunu kaydetmişti.Şubat ayı sonundada Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Ermenistan'ın demokratik bir devlet olduğunu ve AB üyeliği için aday olma olasılığını düşünebileceğini ifade etmişti.'Bakü ve Erivan birçok konuda anlaşabildi'Mirzoyan açıklamasında, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki müzakerelerin geçici değil kalıcı bir barışın tesis edilmesini öngördüğünü vurguladı.Mirzoyan, Erivan ve Bakü arasında barış anlaşması taslağı üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Liderler ve dışişleri bakanları düzeyinde toplantılar yapıldı. Birçok konuda anlaşmaya varabildik ancak tarafların kilit konulardaki pozisyonları hala farklı" dedi.'Azerbaycanlı ortaklarımızda tereddüt görüyoruz'Alma Ata Deklarasyonu ile eski SSCB cumhuriyetlerinin idari sınırlarının devletlerarası sınırlara dönüştüğününün kabul edildiğini ifade eden Mirzoyan, barış anlaşmasında bu deklarasyon ve tanımaya atıfta bulunduğumuzda, Azerbaycanlı ortaklarımızda tereddüt gördüklerini ifade etti.Mirzoyan, bu durumun Azerbaycan tarafının Ermenistan'ın egemen topraklarına yönelik geniş kapsamlı planları olduğuna dair soru işaretleri ve endişeler yarattığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240307/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-turkiye-ile-sinirlarin-acilmasini-istiyoruz-1081475426.html

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ermenistan, ararat mirzoyan, avrupa birliği, azerbaycan, kafkasya, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi