https://sputniknews.com.tr/20240309/cumhuriyetciler-ukrayna-icin-alternatif-hazirliyor-yardim-degil-kredi-verilecek-1081535425.html
Cumhuriyetçiler Ukrayna için alternatif hazırlıyor: 'Yardım değil, kredi verilecek'
Cumhuriyetçiler Ukrayna için alternatif hazırlıyor: 'Yardım değil, kredi verilecek'
Sputnik Türkiye
ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, Ukrayna’ya yardımın bir kısmını kredi şeklinde verilmesini öngören kendi karar tasarıları üzerinde çalıştığı belirtildi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T12:05+0300
2024-03-09T12:05+0300
2024-03-09T12:05+0300
ukrayna krizi
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cumhuriyetçiler
abd temsilciler meclisi
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joe biden
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NBC News haberinde, “Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile meclisin ulusal güvenlikle ilgili anahtar komitelerinin temsilcileri, Ukrayna için kendi yardım paketlerini geliştirmeye çalışıyorlar” ifadesi kullanıldı.ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Ukrayna’ya askeri olmayan yardımın bir kısmını kredi şeklinde ayırma olasılığının değerlendirildiğini bildirdi. McCaul’un sözlerine göre, dondurulmuş Rus varlıkları bu krediye teminat olarak kullanılabilir.Haberde, “Ukrayna hükümetinin genel işleyişini ve uzun vadeli toparlanma çabalarını desteklemeye yönelik ekonomik yardım kredi konusu olacak” dendi.Öte yandan adı açıklanmayan bir yetkili, bu seçeneğin mükemmel olmaktan uzak olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Daha önce tahsis edilen fon aralık ayında bitti.Her şeyden önce hükümetin finansmanını öngören tasarı ve ülkenin güney sınırına ilişkin güvenlik adımları üzerindeki çalışmaların tamamlanması gerektiğini savunan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna ile birlikte İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık paketi geçirmeyeceklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240309/abd-ukraynadaki-buyukelciligine-daha-fazla-diplomat-gondermeyi-planliyor-1081530360.html
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ukrayna, cumhuriyetçiler, abd temsilciler meclisi, mike johnson, joe biden, michael mccaul, tayvan
ukrayna, cumhuriyetçiler, abd temsilciler meclisi, mike johnson, joe biden, michael mccaul, tayvan
Cumhuriyetçiler Ukrayna için alternatif hazırlıyor: 'Yardım değil, kredi verilecek'
ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, Ukrayna’ya yardımın bir kısmını kredi şeklinde verilmesini öngören kendi karar tasarıları üzerinde çalıştığı belirtildi.
NBC News haberinde, “Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile meclisin ulusal güvenlikle ilgili anahtar komitelerinin temsilcileri, Ukrayna için kendi yardım paketlerini geliştirmeye çalışıyorlar” ifadesi kullanıldı.
ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Ukrayna’ya askeri olmayan yardımın bir kısmını kredi şeklinde ayırma olasılığının değerlendirildiğini bildirdi. McCaul’un sözlerine göre, dondurulmuş Rus varlıkları bu krediye teminat olarak kullanılabilir.
Haberde, “Ukrayna hükümetinin genel işleyişini ve uzun vadeli toparlanma çabalarını desteklemeye yönelik ekonomik yardım kredi konusu olacak” dendi.
Öte yandan adı açıklanmayan bir yetkili, bu seçeneğin mükemmel olmaktan uzak olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
Bir ülkeden geri ödeyemeyeceği on milyonlarca dolar borç almasını istemek, uzun vadede Ukrayna’ya zarar verir ve daha fazla ekonomik krize yol açar.
Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Daha önce tahsis edilen fon aralık ayında bitti.
Her şeyden önce hükümetin finansmanını öngören tasarı ve ülkenin güney sınırına ilişkin güvenlik adımları üzerindeki çalışmaların tamamlanması gerektiğini savunan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna ile birlikte İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık paketi geçirmeyeceklerini açıklamıştı.