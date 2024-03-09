https://sputniknews.com.tr/20240309/cumhuriyetciler-ukrayna-icin-alternatif-hazirliyor-yardim-degil-kredi-verilecek-1081535425.html

Cumhuriyetçiler Ukrayna için alternatif hazırlıyor: 'Yardım değil, kredi verilecek'

Cumhuriyetçiler Ukrayna için alternatif hazırlıyor: 'Yardım değil, kredi verilecek'

Sputnik Türkiye

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçilerin, Ukrayna’ya yardımın bir kısmını kredi şeklinde verilmesini öngören kendi karar tasarıları üzerinde çalıştığı belirtildi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T12:05+0300

2024-03-09T12:05+0300

2024-03-09T12:05+0300

ukrayna krizi

ukrayna

cumhuriyetçiler

abd temsilciler meclisi

mike johnson

joe biden

michael mccaul

tayvan

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NBC News haberinde, “Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile meclisin ulusal güvenlikle ilgili anahtar komitelerinin temsilcileri, Ukrayna için kendi yardım paketlerini geliştirmeye çalışıyorlar” ifadesi kullanıldı.ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Ukrayna’ya askeri olmayan yardımın bir kısmını kredi şeklinde ayırma olasılığının değerlendirildiğini bildirdi. McCaul’un sözlerine göre, dondurulmuş Rus varlıkları bu krediye teminat olarak kullanılabilir.Haberde, “Ukrayna hükümetinin genel işleyişini ve uzun vadeli toparlanma çabalarını desteklemeye yönelik ekonomik yardım kredi konusu olacak” dendi.Öte yandan adı açıklanmayan bir yetkili, bu seçeneğin mükemmel olmaktan uzak olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi çoğunluğun duruşu nedeniyle, Başkan Joe Biden’in Ukrayna’ya 60 milyar dolar ek yardım sağlanması yönündeki talep henüz Kongre’den geçmedi. Daha önce tahsis edilen fon aralık ayında bitti.Her şeyden önce hükümetin finansmanını öngören tasarı ve ülkenin güney sınırına ilişkin güvenlik adımları üzerindeki çalışmaların tamamlanması gerektiğini savunan Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, üst kanat Senato'dan geçen ve Ukrayna ile birlikte İsrail ve Tayvan'a yardımları da içeren 95.3 milyar dolarlık paketi geçirmeyeceklerini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240309/abd-ukraynadaki-buyukelciligine-daha-fazla-diplomat-gondermeyi-planliyor-1081530360.html

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