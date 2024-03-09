https://sputniknews.com.tr/20240309/abd-ukraynadaki-buyukelciligine-daha-fazla-diplomat-gondermeyi-planliyor-1081530360.html

‘ABD, Ukrayna'daki büyükelçiliğine daha fazla diplomat göndermeyi planlıyor’

‘ABD, Ukrayna'daki büyükelçiliğine daha fazla diplomat göndermeyi planlıyor’

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna'daki büyükelçiliğe daha fazla diplomat göndermeyi planladığı bildirildi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T00:14+0300

2024-03-09T00:14+0300

2024-03-09T00:14+0300

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Foreign Policy dergisinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Kiev'deki büyükelçiliğe onlarca diplomat göndermeyi ve Ukrayna genelinde seyahat etme imkanlarını genişletmeyi planlıyor.Haberde, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ABD Büyükelçiliğine onlarca diplomat daha göndermeyi ve bölgede daha fazla hareket etme imkanı sağlamayı planlıyor” denilerek, kararın, ABD yönetiminin Ukrayna'daki varlığın artırırılmasının Rusya ile bir çatışmaya dahil olma riskini artıracağı yönündeki endişelerine rağmen verildiğine dikkat çekildi.Haberde, Beyaz Saray'ın önceden izni olmaksızın Ukrayna genelinde serbestçe dolaşabilecek olan diplomatların hareketlerinin daha önce Kiev ile sınırlı olduğu, daha uzun yolculuklar için Ulusal Güvenlik Kurulu'ndan izin almaları gerektiği vurgulandı.Şu anda ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nde 100-200 diplomat ve askeri personelin bulunduğu, 30-40 diplomatın daha gönderilmesinin planlandığı belirtilerek, yetkililerin Kiev'de ABD'den gelen silahların hareketini ve kullanımını denetlemek için daha fazla personelin olmasını istediği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220620/rusya-disislerinden-litvanyaya-kaliningrad-tepkisi-maslahatguzar-bakanliga-cagrildi-1057656048.html

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abd dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi, beyaz saray, ukrayna, kiev, rusya