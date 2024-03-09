https://sputniknews.com.tr/20240309/cin-savunma-bakanligi-dunya-uyumdan-uzak-ordunun-guclendirilmesi-gerekiyor-1081542391.html

Çin Savunma Bakanlığı: Dünya uyumdan uzak, ordunun güçlendirilmesi gerekiyor

Çin Savunma Bakanlığı: Dünya uyumdan uzak, ordunun güçlendirilmesi gerekiyor

Sputnik Türkiye

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Qian, bölücülükle ilgili sorunların ciddi olduğunu belirterek açıklamasında dünyanın uyumdan uzak olduğunu ve bu sebepten ordunun... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T15:18+0300

2024-03-09T15:18+0300

2024-03-09T15:18+0300

dünya

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aşırıcılık

bölücülük

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin hükümetinin 2024 yılında askeri bütçeyi yüzde 7.2 oranında artırma planlarını yorumlayarak, "Çin'in güvenlik alanındaki belirsizlik artıyor, ayrılıkçılıkla ilgili sorunlar ciddi boyutlarda, ülkenin askeri görevleri karmaşık ve muhteliftir" cümlelerini kaydetti.Ulusal savunmanın ülkenin güvenliğinin, hayatta kalmasının ve kalkınmasının garantisi olduğunu ve halkın refahıyla yakından ilgili olduğunu belirten Qian, "Çin'in savunma harcamaları açık, şeffaf, makul ve uygundur" dedi.Qian, "Çin hükümeti, ulusal savunma inşası ile ekonomik inşanın koordineli bir şekilde geliştirilmesi ilkesine bağlı kalmakta ve ulusal savunma harcamalarının ölçeğini rasyonel bir şekilde belirlemektedir" sözlerini dile getirdi.Çin, bu yıl savunma harcamalarını yüzde 7.2 oranında artıracağını duyurmuştu. Taslak savunma bütçesi yaklaşık 231 milyar dolar olarak belirlenmişti. Çin geçen yıl da savunma harcamalarını yüzde 7.2 oranında arttırarak yaklaşık 224.85 milyar dolar olarak belirlemişti. Çinli yetkililerin ordunun savaşa hazır olma durumunu güçlendirmeyi ve aktif olarak tatbikatlar yapmayı planladığı belirtiliyor.

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çin, çin halk cumhuriyeti, çin ordusu, güvenlik, istikrarsızlık, aşırıcılık, bölücülük