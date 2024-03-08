https://sputniknews.com.tr/20240308/cin-basini-cin-ve-isvicre-rusyanin-ukrayna-zirvesine-katilimi-konusunda-israrci-1081528462.html
Çin basını: Çin ve İsviçre, Rusya'nın Ukrayna zirvesine katılımı konusunda ısrarcı
Çin basını: Çin ve İsviçre, Rusya'nın Ukrayna zirvesine katılımı konusunda ısrarcı
Sputnik Türkiye
South China Morning Post, Bern ve Pekin’in Moskova’nın Ukrayna konulu zirveye katılımı konusunda ısrarcı olduklarını yazdı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T21:39+0300
2024-03-08T21:39+0300
2024-03-08T21:39+0300
ukrayna krizi
south china morning post
çin
çin halk cumhuriyeti
isviçre
rusya
ukrayna
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South China Morning Post gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Çin ve İsviçre, Moskova’nın katılımı olmadan ‘Potemkin Köyü’ gibi görünecek İsviçre’deki Ukrayna konulu barış zirvesine Rusya’nın davet edilmesinde ısrar ediyor.Haberde, “Konuya vakıf kaynaklar, iki ülkenin barışın nasıl sağlanacağı konusunda ‘pragmatik’ bir tutum içinde olduğunu ve her iki tarafın olmadığı bir formatın ‘Potemkin Köyü’nün’ diplomatik eşdeğeri olma riski taşıdığını söylüyor” ifadelerine yer verildi.Bern ve Pekin'in Rusya'nın katılımının olmadığı müzakere seçeneğini gerçekçi görmediği belirtilen haberde, Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'nin AB temsilcilerine, ‘zirvenin Rusların boğazına tıkılacak bir planın geliştirildiği bir konferans olamayacağını’ söylediği kaydedildi.Haberde ayrıca, AB ülkelerinden kaynakların da böyle bir planın ‘başarısız’ olacağı görüşünü paylaştıkları vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/cin-ukraynadaki-cabalarimizin-tek-amaci-barisin-onunu-acmak-1081475116.html
çin
çin halk cumhuriyeti
isviçre
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south china morning post, çin, çin halk cumhuriyeti, isviçre, rusya, ukrayna
south china morning post, çin, çin halk cumhuriyeti, isviçre, rusya, ukrayna
Çin basını: Çin ve İsviçre, Rusya'nın Ukrayna zirvesine katılımı konusunda ısrarcı
South China Morning Post, Bern ve Pekin’in Moskova’nın Ukrayna konulu zirveye katılımı konusunda ısrarcı olduklarını yazdı.
South China Morning Post gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Çin ve İsviçre, Moskova’nın katılımı olmadan ‘Potemkin Köyü’ gibi görünecek İsviçre’deki Ukrayna konulu barış zirvesine Rusya’nın davet edilmesinde ısrar ediyor.
Haberde, “Konuya vakıf kaynaklar, iki ülkenin barışın nasıl sağlanacağı konusunda ‘pragmatik’ bir tutum içinde olduğunu ve her iki tarafın olmadığı bir formatın ‘Potemkin Köyü’nün’ diplomatik eşdeğeri olma riski taşıdığını söylüyor” ifadelerine yer verildi.
Bern ve Pekin'in Rusya'nın katılımının olmadığı müzakere seçeneğini gerçekçi görmediği belirtilen haberde, Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'nin AB temsilcilerine, ‘zirvenin Rusların boğazına tıkılacak bir planın geliştirildiği bir konferans olamayacağını’ söylediği kaydedildi.
Haberde ayrıca, AB ülkelerinden kaynakların da böyle bir planın ‘başarısız’ olacağı görüşünü paylaştıkları vurgulandı.