https://sputniknews.com.tr/20240308/cin-basini-cin-ve-isvicre-rusyanin-ukrayna-zirvesine-katilimi-konusunda-israrci-1081528462.html

Çin basını: Çin ve İsviçre, Rusya'nın Ukrayna zirvesine katılımı konusunda ısrarcı

Çin basını: Çin ve İsviçre, Rusya'nın Ukrayna zirvesine katılımı konusunda ısrarcı

Sputnik Türkiye

South China Morning Post, Bern ve Pekin’in Moskova’nın Ukrayna konulu zirveye katılımı konusunda ısrarcı olduklarını yazdı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T21:39+0300

2024-03-08T21:39+0300

2024-03-08T21:39+0300

ukrayna krizi

south china morning post

çin

çin halk cumhuriyeti

isviçre

rusya

ukrayna

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South China Morning Post gazetesinin kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre Çin ve İsviçre, Moskova’nın katılımı olmadan ‘Potemkin Köyü’ gibi görünecek İsviçre’deki Ukrayna konulu barış zirvesine Rusya’nın davet edilmesinde ısrar ediyor.Haberde, “Konuya vakıf kaynaklar, iki ülkenin barışın nasıl sağlanacağı konusunda ‘pragmatik’ bir tutum içinde olduğunu ve her iki tarafın olmadığı bir formatın ‘Potemkin Köyü’nün’ diplomatik eşdeğeri olma riski taşıdığını söylüyor” ifadelerine yer verildi.Bern ve Pekin'in Rusya'nın katılımının olmadığı müzakere seçeneğini gerçekçi görmediği belirtilen haberde, Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'nin AB temsilcilerine, ‘zirvenin Rusların boğazına tıkılacak bir planın geliştirildiği bir konferans olamayacağını’ söylediği kaydedildi.Haberde ayrıca, AB ülkelerinden kaynakların da böyle bir planın ‘başarısız’ olacağı görüşünü paylaştıkları vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240307/cin-ukraynadaki-cabalarimizin-tek-amaci-barisin-onunu-acmak-1081475116.html

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çin halk cumhuriyeti

isviçre

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south china morning post, çin, çin halk cumhuriyeti, isviçre, rusya, ukrayna