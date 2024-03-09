https://sputniknews.com.tr/20240309/bbpden-oltu-belediye-baskani-tasciya-pankart-tepkisi-1081539060.html
BBP’den Oltu Belediye Başkanı Taşçı’ya pankart tepkisi
BBP’den Oltu Belediye Başkanı Taşçı’ya pankart tepkisi
Sputnik Türkiye
BBP Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’nın seçim afişlerinde, helikopter düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T13:28+0300
2024-03-09T13:28+0300
2024-03-09T13:31+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
büyük birlik partisi (bbp)
bbp
ahmet eşref yılmaz
seçim
muhsin yazıcıoğlu
milli yol partisi
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'ye tepki gösterdi.Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yılmaz, Taşçı’nın seçim afişlerinde helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun fotoğrafının kullanılmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:BBP’den geçen dönem belediye başkanı seçilen ve ardından AK Partiye geçen Necmettin Taşçı, bu dönemde Milli Yol Partisi'nden aday oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240309/ak-partili-elitas-secim-bittigi-gun-ertesi-secime-hazirlanan-bir-siyasi-partiyiz-1081533703.html
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büyük birlik partisi (bbp), bbp, ahmet eşref yılmaz, seçim, muhsin yazıcıoğlu, milli yol partisi
büyük birlik partisi (bbp), bbp, ahmet eşref yılmaz, seçim, muhsin yazıcıoğlu, milli yol partisi
BBP’den Oltu Belediye Başkanı Taşçı’ya pankart tepkisi
13:28 09.03.2024 (güncellendi: 13:31 09.03.2024)
BBP Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’nın seçim afişlerinde, helikopter düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun fotoğrafının kullanılmasına tepki gösterdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'ye tepki gösterdi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yılmaz, Taşçı’nın seçim afişlerinde helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun fotoğrafının kullanılmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
“Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun iki emaneti vardır. Birincisi, Büyük Birlik Partisi, ikincisi Alperen Ocakları. 2019 yılında partimizden seçim kazanıp rücü edip AKP ye geçen, bu dönem adaylık için orada yer bulamayınca, kendisi gibi hak etmeyerek Muhsin Başkanın ismini dalda eden bir partide yer bulan ve yine şehit başkanımızı kendi ikbal ve çıkarı için kullanan kişiyi de, sebep olanları da kınıyorum. Yeter sömürdüğünüz! İnanılırlığınız yok! Muhsin başkanı; siyasi temsilcisi ve davasının neferi olarak değil, sadece bir seveni olarak yad edebilirsiniz, o da samimiyseniz! Samimiyetinizi de 2019 seçim sonrası gördük!”
BBP’den geçen dönem belediye başkanı seçilen ve ardından AK Partiye geçen Necmettin Taşçı, bu dönemde Milli Yol Partisi'nden aday oldu.