AK Partili Elitaş: Seçim bittiği gün ertesi seçime hazırlanan bir siyasi partiyiz

"Seçim bittiği gün ertesi seçime hazırlanan bir siyasi partiyiz. Gönüllere girmesini, onlarla bir olmayı bilen bir siyasi partiyiz. Sandığa giden, sandıktaki sonuçları da demokratik haklarını da koruyan bir siyasi partiyiz. O yüzden 23 gün içerisinde gayret göstermemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en büyük eseri AK Parti'dir. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yol arkadaşı olabilmek, beldemizin mamur olabilmesi için yaptığımız hizmetlerle anılmak bizim için büyük mutluluk kaynağıdır. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olabilmek için kaybettirmeye konumlu olmamak lazım. Bu davaya engel çıkarmaya çalışanların yanında durmamalısın. 'Biz Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyoruz, bize oy verin, kazanırsak yine AK Parti'ye geçeriz' diyorlar, yok öyle bir şey. Cumhurbaşkanı'mızın yol arkadaşları koltuk sevdasında olanlar değil, dava şuuruna inanmış insanlardan oluşmaktadır. Bu bilinçte olmayanların bizim yanımızda yeri yok. Başka partiye gideceksin, onlarla beraber ihtiraslarını tetikleyecek, nefsini kabartacak ve sonra da intikam duygusuyla kaybettirmek için gayret göstereceksin."