https://sputniknews.com.tr/20230324/en-dusuk-emekli-maasinin-7-bin-500-liraya-cikarilmasini-da-iceren-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1068709633.html

AK Partili Elitaş: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak, 7 bin 500 üzerine ek zam yok

AK Partili Elitaş: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak, 7 bin 500 üzerine ek zam yok

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Partili... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T14:16+0300

2023-03-24T14:16+0300

2023-03-24T14:23+0300

ekonomi

emekli

tbmm

emekli maaşı

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En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasını içeren torba teklifi TBMM'ye sundu. Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük maaş alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı. Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" dedi. Elitaş, ayrıca "7 bin 500 TL altındaki emekli maaşları bu seviyeye çıkacak, üstündeki maaşlar aynı kalacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230323/1068664538.html

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emekli, tbmm, emekli maaşı