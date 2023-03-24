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https://sputniknews.com.tr/20230324/en-dusuk-emekli-maasinin-7-bin-500-liraya-cikarilmasini-da-iceren-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1068709633.html
AK Partili Elitaş: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak, 7 bin 500 üzerine ek zam yok
AK Partili Elitaş: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak, 7 bin 500 üzerine ek zam yok
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Partili... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T14:16+0300
2023-03-24T14:23+0300
ekonomi
emekli
tbmm
emekli maaşı
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En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasını içeren torba teklifi TBMM'ye sundu. Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük maaş alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı. Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" dedi. Elitaş, ayrıca "7 bin 500 TL altındaki emekli maaşları bu seviyeye çıkacak, üstündeki maaşlar aynı kalacak" dedi.
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emekli, tbmm, emekli maaşı
emekli, tbmm, emekli maaşı

AK Partili Elitaş: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak, 7 bin 500 üzerine ek zam yok

14:16 24.03.2023 (güncellendi: 14:23 24.03.2023)
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En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Partili Elitaş "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak, 7 bin 500 üzerine ek zam yok" açıklamasında bulundu.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasını içeren torba teklifi TBMM'ye sundu.
Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük maaş alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı. Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" dedi. Elitaş, ayrıca "7 bin 500 TL altındaki emekli maaşları bu seviyeye çıkacak, üstündeki maaşlar aynı kalacak" dedi.
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL oldu. Peki diğerleri? - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL oldu. Peki diğerleri?
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