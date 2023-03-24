https://sputniknews.com.tr/20230324/en-dusuk-emekli-maasinin-7-bin-500-liraya-cikarilmasini-da-iceren-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1068709633.html
AK Partili Elitaş: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak, 7 bin 500 üzerine ek zam yok
AK Partili Elitaş: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak, 7 bin 500 üzerine ek zam yok
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Partili... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T14:16+0300
2023-03-24T14:16+0300
2023-03-24T14:23+0300
ekonomi
emekli
tbmm
emekli maaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/05/1061986984_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6393a466c77446279751f89f428345e.jpg
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasını içeren torba teklifi TBMM'ye sundu. Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük maaş alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı. Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" dedi. Elitaş, ayrıca "7 bin 500 TL altındaki emekli maaşları bu seviyeye çıkacak, üstündeki maaşlar aynı kalacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/1068664538.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/05/1061986984_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_f164b9ab9cedf680ecb3c9cc34cffc61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emekli, tbmm, emekli maaşı
emekli, tbmm, emekli maaşı
AK Partili Elitaş: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak, 7 bin 500 üzerine ek zam yok
14:16 24.03.2023 (güncellendi: 14:23 24.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Partili Elitaş "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak, 7 bin 500 üzerine ek zam yok" açıklamasında bulundu.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasını içeren torba teklifi TBMM'ye sundu.
Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük maaş alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı. Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" dedi. Elitaş, ayrıca "7 bin 500 TL altındaki emekli maaşları bu seviyeye çıkacak, üstündeki maaşlar aynı kalacak" dedi.