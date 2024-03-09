https://sputniknews.com.tr/20240309/aziz-yildirim-bugun-fenerbahcenin-ne-baskanlik-sorunu-var-ne-bir-baska-sorunu-var-1081543919.html

Aziz Yıldırım: Bugün Fenerbahçe'nin ne başkanlık sorunu var ne bir başka sorunu var

Aziz Yıldırım: Bugün Fenerbahçe'nin ne başkanlık sorunu var ne bir başka sorunu var

Sputnik Türkiye

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Bugün Fenerbahçe'nin ne başkanlık sorunu var ne bir başka sorunu var. Fenerbahçe'nin tek sorunu var, başarı."... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T16:28+0300

2024-03-09T16:28+0300

2024-03-09T16:28+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe gönüllüleri derneği

futbol

aziz yıldırım

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Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği İzmir Şubesi'nin açılışı nedeniyle düzenlenen törene katılan Yıldırım, açılış kurdelesini kestikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.Yıldırım, yeni açılan dernek şubesinin hayırlı olmasını temenni ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Herkesin Fenerbahçe'nin başarısını istemesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse, 'onlar yok, ben varım' bilmem ne derse, onlar şerefsizdir. Bak bu kadar ağır söylüyorum. Fenerbahçe'nin başarısı, mutluluğu hepimizin. Başarısızlığı da bizimdir ama biz yönetenler kadar üzülmeyiz, çünkü biz taraftarız. Biz olayı yaşarız, sabah unuturuz ama yönetici öyle değildir. Devam eder o üzüntü veya başka hadiseler devam eder" değerlendirmesinde bulundu.'Çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor'Çocukların artık Fenerbahçeli olmadığını kaydeden Yıldırım, "Bunu durdurmamız lazım. Hep beraber mücadele etmeliyiz, yapılmalı, Fenerbahçe kazanmalı. Fenerbahçe'nin bugün yani o hakem bunu yaptı, şunu yaptı filan, Fenerbahçe'nin kuruluşundan beri bunlar var, Kurtuluş Savaşı'ndan beri, 1930'larda kulüp kapanma noktasına getirilmiş. Yani Fenerbahçe tarihinde hep bunlar var. Çünkü Fenerbahçe toplumda lider olan bir camiadır. Buna karşı, onu yıpratmak, onu yok etmek isteyenler de olacaktır tabii ki" diye konuştu.'Fenerbahçe'nin tek sorunu var, başarı'Yıldırım, "1 milyon üye" hedefinin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Kızgınlıkların, kırgınlıkların Fenerbahçeli olmanın önüne geçmemesi gerektiğini anlatan Yıldırım, "Biz Fenerbahçeliyiz, başarısını isteriz. Başarılı olmalı da. Bunun için de destek gerekiyorsa yaparız. Bu destek bağırıp çağırıp veya herhangi bir şeylerle olmaz. Duruşla da olur" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240306/aziz-yildirimdan-baskanlik-aciklamasi--1081439569.html

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe gönüllüleri derneği, futbol, aziz yıldırım