https://sputniknews.com.tr/20240306/aziz-yildirimdan-baskanlik-aciklamasi--1081439569.html

Aziz Yıldırım’dan başkanlık açıklaması

Aziz Yıldırım’dan başkanlık açıklaması

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, başkanlığa aday olacağıyla ilgili çıkan haberlere tepki göstererek, “Fenerbahçe futbol takımı şampiyonluk yolunda... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T14:28+0300

2024-03-06T14:28+0300

2024-03-06T14:42+0300

spor

aziz yıldırım

fenerbahçe

başkanlık

futbol

aday

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Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kulübünün başkanlığına yeniden aday olacağı ile ilgili çıkan haberlere yaptığı açıklamayla yanıt verdi.Futbol takımının şampiyonluk yolunda mücadele ettiğine vurgu yapan Yıldırım, camia olarak gündemden uzaklaştırıldığını belirterek, “Son dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı ile ilgili, ismimin içerisinde bulunduğu birçok iddianın, 'kesin aday olacak' ifadesiyle kamuoyunda yer aldığını gözlemlemekteyim. Yakın zamanda açıkça belirttiğim gibi, Fenerbahçe futbol takımı şampiyonluk yolunda mücadele etmektedir ve kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır. Ancak camia ısrarla şampiyonluk gündeminden uzaklaştırılmakta, teknik ekip ve takım bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Buna asla müsaade edilmemelidir. dedi.Yine geçtiğimiz aylarda düzenlediğim bir basın toplantısında sorulan bir soru üzerine ifade ettiğim gibi, 'Gelinen noktada, seçimliği olağan genel kurula daha aylar vardır ve yapılan tüm bu konuşmalar yersizdir. Takımımızın şampiyonluğa ihtiyacı vardır ancak camianın gündemi ısrarla şampiyonluktan uzaklaştırılmaktadır. Fenerbahçe’nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur" ifadelerini kullandı.

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aziz yıldırım, fenerbahçe, başkanlık, futbol, aday