https://sputniknews.com.tr/20240305/union-saint-gilloise-fenerbahce-macinin-hakemi-aciklandi-1081388307.html
Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise ile oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T12:18+0300
2024-03-05T12:18+0300
2024-03-05T12:54+0300
spor
fenerbahçe
uefa
lig
maç
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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.UEFA'nın açıklamasına göre Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasındaki mücadele RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak.
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fenerbahçe, uefa, lig, maç
fenerbahçe, uefa, lig, maç
Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
12:18 05.03.2024 (güncellendi: 12:54 05.03.2024)
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise ile oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.
Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasındaki mücadele RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak.