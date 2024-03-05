https://sputniknews.com.tr/20240305/union-saint-gilloise-fenerbahce-macinin-hakemi-aciklandi-1081388307.html

Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise ile oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

uefa

lig

maç

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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.UEFA'nın açıklamasına göre Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasındaki mücadele RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak.

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fenerbahçe, uefa, lig, maç