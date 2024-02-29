https://sputniknews.com.tr/20240229/besiktas-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1081213743.html
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T12:11+0300
2024-02-29T12:11+0300
2024-02-29T12:34+0300
spor
halil umut meler
hakem
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecekLigin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:Yarın:Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker2 Mart Cumartesi:MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali MetoğluÇaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak PakkanAtakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan3 Mart Pazar:RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra TaşkınsoySiltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit ÖztürkBeşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler4 Mart Pazartesi:Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat ErdoğanCorendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan BayarslanBitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
https://sputniknews.com.tr/20240227/hakemi-yumruklayan-futbolcu-tutuklandi-1081139737.html
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halil umut meler, hakem
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
12:11 29.02.2024 (güncellendi: 12:34 29.02.2024)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek
Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk
Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler
Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu