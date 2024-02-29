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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T12:11+0300
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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecekLigin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:Yarın:Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker2 Mart Cumartesi:MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali MetoğluÇaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak PakkanAtakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan3 Mart Pazar:RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra TaşkınsoySiltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit ÖztürkBeşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler4 Mart Pazartesi:Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat ErdoğanCorendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan BayarslanBitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu​​​​​​​
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halil umut meler, hakem
halil umut meler, hakem

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

12:11 29.02.2024 (güncellendi: 12:34 29.02.2024)
© AA / Mehmet Murat ÖnelHalil Umut Meler, sahalara geri döndü
Halil Umut Meler, sahalara geri döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek
Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker
2 Mart Cumartesi:
MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
3 Mart Pazar:
RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk
Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler
4 Mart Pazartesi:
Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Hakemi yumruklayan futbolcu tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
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27 Şubat, 14:35
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