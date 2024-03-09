https://sputniknews.com.tr/20240309/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-malatyada-deprem--1081548576.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T22:06+0300
2024-03-09T22:06+0300
2024-03-09T22:06+0300
türkiye
deprem
malatya
afad
kandilli
kandilli rasathanesi
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 21:35'te 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu:
https://sputniknews.com.tr/20240308/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-muglada-deprem-1081501342.html
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deprem, malatya, afad, kandilli, kandilli rasathanesi
deprem, malatya, afad, kandilli, kandilli rasathanesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 21:35'te 3.5 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu: