https://sputniknews.com.tr/20240308/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-muglada-deprem-1081501342.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muğla'da deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muğla'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T07:41+0300

2024-03-08T07:41+0300

2024-03-08T08:27+0300

türkiye

deprem

son depremler

afad

kandilli rasathanesi

muğla

akdeniz

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğuna göre, Muğla merkezli 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 36 kilometre altında meydana gelen deprem saat 07.27'de gerçekleşti.

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deprem, son depremler, afad, kandilli rasathanesi, muğla, akdeniz