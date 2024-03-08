https://sputniknews.com.tr/20240308/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-muglada-deprem-1081501342.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muğla'da deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muğla'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T07:41+0300
2024-03-08T07:41+0300
2024-03-08T08:27+0300
türkiye
deprem
son depremler
afad
kandilli rasathanesi
muğla
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğuna göre, Muğla merkezli 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 36 kilometre altında meydana gelen deprem saat 07.27'de gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240307/merkez-bankasindan-krediler-icin-yeni-adim-faiz-oranlariyukselirmi-kredi-almak-zorlasiyor-mu-1081466197.html
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deprem, son depremler, afad, kandilli rasathanesi, muğla, akdeniz
deprem, son depremler, afad, kandilli rasathanesi, muğla, akdeniz
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muğla'da deprem
07:41 08.03.2024 (güncellendi: 08:27 08.03.2024)
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğuna göre, Muğla merkezli 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 36 kilometre altında meydana gelen deprem saat 07.27'de gerçekleşti.