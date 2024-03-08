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AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muğla'da deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muğla'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğuna göre, Muğla merkezli 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 36 kilometre altında meydana gelen deprem saat 07.27'de gerçekleşti.
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deprem, son depremler, afad, kandilli rasathanesi, muğla, akdeniz
deprem, son depremler, afad, kandilli rasathanesi, muğla, akdeniz

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muğla'da deprem

07:41 08.03.2024 (güncellendi: 08:27 08.03.2024)
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Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğuna göre, Muğla merkezli 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 36 kilometre altında meydana gelen deprem saat 07.27'de gerçekleşti.
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