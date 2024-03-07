Merkez Bankası'ndan krediler için yeni adım: Faiz oranları yükselir mi, kredi almak zorlaşıyor mu?

"Kredi büyüme oranında sınırlama kredi faiz oranlarını daha fazla yükseltmez. Yapılan açıklamalarda parasal sıkılaşmanın sonuna gelindiğinden bahsedildi. Ben artık daha fazla faiz artışı beklemiyorum. Ocak ayında yüzde 6.7 enflasyon açıklandı. Şubatta yüzde 4.5 seviyesinde geldi. Enflasyon düşme trendine girerse faiz artırılmaz. Aylık yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşecek enflasyon oranı ile birlikte mayıs ayı itibarıyla yüzde 70-75 arası enflasyon, yıl sonu da yüzde 36’lık enflasyon tutturulabilir.

Ben daha fazla faiz artırımı beklemiyorum. Enflasyon daha yüksek gelmeye devam ederse 250 baz puanlık bir faiz artışı daha gelebilir. Yılı en kötü ihtimalle yüzde 50 faiz oranı ile kapatırız.

Merkez Bankası’nın yaptığı açıklama üzerine başka sterilizasyon araçlarının kullanılacağı, piyasadaki fazla paranın sterilizasyon araçları ile birlikte çekileceği belirtilmişti. Bankalara getirilen ticari ve ihtiyaç kredilerindeki büyüme oranı revizasyonu sterilizasyon araçlarının çalıştığını gösteriyor. Faiz artırmak yerine bu araçlar kullanılabilecek ve enflasyonla mücadele devam edecek."