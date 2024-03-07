https://sputniknews.com.tr/20240307/dunyada-ultra-zenginlerin-en-cok-arttigi-ulke-belli-oldu-turkiye-zirveye-yerlesti-1081463604.html

Dünyada ultra zenginlerin en çok arttığı ülke belli oldu: Türkiye zirveye yerleşti

Dünyada ultra zenginlerin en çok arttığı ülke belli oldu: Türkiye zirveye yerleşti

Sputnik Türkiye

30 milyon dolardan fazla mal varlığı olan ultra zengin bireyler araştırıldı. İngiliz emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank'in yayınladığı varlık raporu... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T06:52+0300

2024-03-07T06:52+0300

2024-03-07T06:52+0300

ekonomi

türkiye

dünya

zengin

abd

liste

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İngiltere merkezli emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank'in hazırladığı varlık raporuna göre birçok ülkedeki ekonomik belirsizliklere rağmen ultra zenginlerin sayısı arttı. Rapor, ultra zengin birey sayısının geçen yıl dünya genelinde genelinde yüzde 4.2 arttığını, Ortadoğu'nun ise büyüme açısından yüzde 6.2 artışla ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldığını gösterdi.Büyük ekonomilerin çoğu 2023 yılında gerilemeden uzak durmayı başardı ve küresel GSYH yüzde 3.1 gibi sağlıklı bir oranda genişledi. Gelişmekte olan ekonomiler ve Asya toparlanmaya öncülük ederken, Hindistan bu konuda dikkate değer bir örnek teşkil ediyor.Varlık Raporu 2024 verilerine göre Türkiye'de 30 milyon dolardan fazla varlığa sahip olan bireylerin sayısı, bin 932 olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerin sayısı, geçtiğimiz yıl yapılan araştırmada bin 761 olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle Türkiye'deki ultra zenginlerin sayısı, yüzde 9.7 artmış oldu. Türkiye, bu istatistiklerle araştırmadaki diğer ülkelerin tamamını geride bırakmış oldu.Varlık Raporu 2024 verilerine göre 30 milyon dolardan fazla varlığı olanların en fazla olduğu ülke, 225 bin 77 kişi ile ABD. Bu arada; küresel çapta ultra zenginlerin sayısı 626 bin 619 olarak kayıtlara geçti.

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türkiye, dünya, zengin, abd, liste