https://sputniknews.com.tr/20240307/dunyada-ultra-zenginlerin-en-cok-arttigi-ulke-belli-oldu-turkiye-zirveye-yerlesti-1081463604.html
Dünyada ultra zenginlerin en çok arttığı ülke belli oldu: Türkiye zirveye yerleşti
Dünyada ultra zenginlerin en çok arttığı ülke belli oldu: Türkiye zirveye yerleşti
Sputnik Türkiye
30 milyon dolardan fazla mal varlığı olan ultra zengin bireyler araştırıldı. İngiliz emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank'in yayınladığı varlık raporu... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T06:52+0300
2024-03-07T06:52+0300
2024-03-07T06:52+0300
ekonomi
türkiye
dünya
zengin
abd
liste
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İngiltere merkezli emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank'in hazırladığı varlık raporuna göre birçok ülkedeki ekonomik belirsizliklere rağmen ultra zenginlerin sayısı arttı. Rapor, ultra zengin birey sayısının geçen yıl dünya genelinde genelinde yüzde 4.2 arttığını, Ortadoğu'nun ise büyüme açısından yüzde 6.2 artışla ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldığını gösterdi.Büyük ekonomilerin çoğu 2023 yılında gerilemeden uzak durmayı başardı ve küresel GSYH yüzde 3.1 gibi sağlıklı bir oranda genişledi. Gelişmekte olan ekonomiler ve Asya toparlanmaya öncülük ederken, Hindistan bu konuda dikkate değer bir örnek teşkil ediyor.Varlık Raporu 2024 verilerine göre Türkiye'de 30 milyon dolardan fazla varlığa sahip olan bireylerin sayısı, bin 932 olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerin sayısı, geçtiğimiz yıl yapılan araştırmada bin 761 olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle Türkiye'deki ultra zenginlerin sayısı, yüzde 9.7 artmış oldu. Türkiye, bu istatistiklerle araştırmadaki diğer ülkelerin tamamını geride bırakmış oldu.Varlık Raporu 2024 verilerine göre 30 milyon dolardan fazla varlığı olanların en fazla olduğu ülke, 225 bin 77 kişi ile ABD. Bu arada; küresel çapta ultra zenginlerin sayısı 626 bin 619 olarak kayıtlara geçti.
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türkiye, dünya, zengin, abd, liste
Dünyada ultra zenginlerin en çok arttığı ülke belli oldu: Türkiye zirveye yerleşti
30 milyon dolardan fazla mal varlığı olan ultra zengin bireyler araştırıldı. İngiliz emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank'in yayınladığı varlık raporu, ultra zenginlerin sayısının dünya çapında arttığını, ancak bu artışın yüzde 10 ile en çok Türkiye'de görüldüğünü ortaya çıkardı. Varlık Raporu 2024'e göre Türkiye'de 1.761 kişi, ultra zengin.
İngiltere merkezli emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank'in hazırladığı varlık raporuna göre birçok ülkedeki ekonomik belirsizliklere rağmen ultra zenginlerin sayısı arttı. Rapor, ultra zengin birey sayısının geçen yıl dünya genelinde genelinde yüzde 4.2 arttığını, Ortadoğu'nun ise büyüme açısından yüzde 6.2 artışla ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldığını gösterdi.
Büyük ekonomilerin çoğu 2023 yılında gerilemeden uzak durmayı başardı ve küresel GSYH yüzde 3.1 gibi sağlıklı bir oranda genişledi. Gelişmekte olan ekonomiler ve Asya toparlanmaya öncülük ederken, Hindistan bu konuda dikkate değer bir örnek teşkil ediyor.
Varlık Raporu 2024 verilerine göre Türkiye'de 30 milyon dolardan fazla varlığa sahip olan bireylerin sayısı, bin 932 olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerin sayısı, geçtiğimiz yıl yapılan araştırmada bin 761 olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle Türkiye'deki ultra zenginlerin sayısı, yüzde 9.7 artmış oldu. Türkiye, bu istatistiklerle araştırmadaki diğer ülkelerin tamamını geride bırakmış oldu.
Varlık Raporu 2024 verilerine göre 30 milyon dolardan fazla varlığı olanların en fazla olduğu ülke, 225 bin 77 kişi ile ABD. Bu arada; küresel çapta ultra zenginlerin sayısı 626 bin 619 olarak kayıtlara geçti.
Dünyanın en çok ultra zengin insanlara sahip ülkeleri
Ülke
Ultra Zengin Sayısı
ABD
225.077
Çin
98.551
Almanya
29.021
Kanada
27.928
Birleşik Krallık
23.072