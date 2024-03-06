https://sputniknews.com.tr/20240306/bakan-isikhan-gundemimizde-onemli-bir-yere-sahip-diyerek-acikladi-calisma-suresi-kisalacak-mi-1081432822.html

Bakan Işıkhan, 'Gündemimizde önemli bir yere sahip’ diyerek açıkladı: Çalışma süresi kısalacak mı?

Bakan Işıkhan, 'Gündemimizde önemli bir yere sahip’ diyerek açıkladı: Çalışma süresi kısalacak mı?

Sputnik Türkiye

Çalışma süreleri için en yeni açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Daha önce mesai saatlerinin kısalmayacağını açıkça belirten... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T13:03+0300

2024-03-06T13:03+0300

2024-03-06T13:03+0300

ekonomi

vedat ışıkhan

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türkiye

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32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren mesai saatleri düzenlemesi için adım atılıyor. Şu an da Türkiye’de çalışma süresi 2003 tarihli, hala yürürlükte olan İş Yasası'na göre 45 saat olarak uygulanıyor. Ancak dünyada pek çok ülkede uygulanmaya başlanan haftada 4 gün çalışma modeli Türkiye’nin de gündemine gelmişti. Bu kapsamda haftalık çalışma süresinin 35-40 saate indirilmesi yönünde iddialar vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mesai saatlerinin kısalmayacağını net bir şekilde dile getirmişti. Bakan Işıkhan’dan yeni bir açıklama geldi.Bakan Işıkhan "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmasında, “Bakanlık olarak bir taraftan ülkemizin büyümesine ve istihdamının artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanlarımızın refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uygulamaktayız" dedi."Bu bağlamda Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan şunları kaydetti:Meslek gruplarına ayrı ayrı düzenlemeSabah’ta yer alan habere göre, yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak. Çalışanı doğrudan ilgilendiren 'İş Kanunu' konusuna yeni bir perspektiften bakılacak. Çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konulara değinilecek.Milyonları ilgilendiren çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenleme için hummalı çalışma yürütülüyor. Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlendi. 2003 tarihli, hala yürürlükte olan İş Yasası'na göre de Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat. Bu yasaya göre bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor.Hükümet bu çalışma saatlerinin sanayi çağının başladığı dönemlere göre düzenlendiği, günümüz şartları ve teknolojideki gelişmelere göre uzun olması nedeniyle yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor.Yapılan çalışmada iş kanunlarını tekelleştirme yapılırken ilke olarak çalışanların güçlendirilmesi olacak. Ayrıca yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak.Yeni çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında örneğin fazla çalışmalara ilişkin katsayı bir yerde yüzde 50 bir yerde yüzde 25 olmasına da dikkat çekiliyor. Yeni çalışma ilişkileri geliştirilecek ve dağınık mevzuat bir arada toplanacak.Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan olacak. Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir mottosu ile hareket edilecek.Haftalık çalışma süresi nedir?Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5x9 şekilde eşit bölünebilir.İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.

https://sputniknews.com.tr/20240306/bakan-simsekten-merkez-bankasinin-ilave-sikilasma-adimina-destek-enflasyonist-egilimleri-kiracak-1081432671.html

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