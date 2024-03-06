https://sputniknews.com.tr/20240306/bakan-simsekten-merkez-bankasinin-ilave-sikilasma-adimina-destek-enflasyonist-egilimleri-kiracak-1081432671.html

Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma adımına destek: Enflasyonist eğilimleri kıracak

Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma adımına destek: Enflasyonist eğilimleri kıracak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) desteklerinin tam olduğunu belirterek, bankanın ilave sıkılaştırma... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T11:46+0300

2024-03-06T11:46+0300

2024-03-06T11:46+0300

ekonomi

merkez bankası

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bankanın yeni sıkılaştırma kararlarını değerlendirdi.Aylık enflasyonun şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:Banka, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240306/merkez-bankasindan-yeni-sikilastirma-karari-1081421053.html

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Sputnik Türkiye

merkez bankası, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek