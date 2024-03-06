https://sputniknews.com.tr/20240306/bakan-simsekten-merkez-bankasinin-ilave-sikilasma-adimina-destek-enflasyonist-egilimleri-kiracak-1081432671.html
Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma adımına destek: Enflasyonist eğilimleri kıracak
Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma adımına destek: Enflasyonist eğilimleri kıracak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) desteklerinin tam olduğunu belirterek, bankanın ilave sıkılaştırma... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T11:46+0300
2024-03-06T11:46+0300
2024-03-06T11:46+0300
ekonomi
merkez bankası
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bankanın yeni sıkılaştırma kararlarını değerlendirdi.Aylık enflasyonun şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:Banka, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240306/merkez-bankasindan-yeni-sikilastirma-karari-1081421053.html
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merkez bankası, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek
merkez bankası, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek
Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası'nın ilave sıkılaşma adımına destek: Enflasyonist eğilimleri kıracak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) desteklerinin tam olduğunu belirterek, bankanın ilave sıkılaştırma adımlarının, büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısının olacağını bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bankanın yeni sıkılaştırma kararlarını değerlendirdi.
Aylık enflasyonun şubatta beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankasına desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının, büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır."
Banka, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar vermişti.