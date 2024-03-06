https://sputniknews.com.tr/20240306/merkez-bankasindan-yeni-sikilastirma-karari-1081421053.html

Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma kararı

Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma kararı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T00:55+0300

2024-03-06T00:55+0300

2024-03-06T01:28+0300

merkez bankası

ekonomi

enflasyon

türkiye

kredi

kredi kartı

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuru yaptı.Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen duyuruda, "Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır. ifadesine yer verildi.TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

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Sputnik Türkiye

merkez bankası, enflasyon, türkiye, kredi, kredi kartı, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)