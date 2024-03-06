https://sputniknews.com.tr/20240306/merkez-bankasindan-yeni-sikilastirma-karari-1081421053.html
Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma kararı
Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma kararı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T00:55+0300
2024-03-06T00:55+0300
2024-03-06T01:28+0300
merkez bankası
ekonomi
enflasyon
türkiye
kredi
kredi kartı
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuru yaptı.Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen duyuruda, "Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır. ifadesine yer verildi.TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
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merkez bankası, enflasyon, türkiye, kredi, kredi kartı, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası, enflasyon, türkiye, kredi, kredi kartı, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma kararı
00:55 06.03.2024 (güncellendi: 01:28 06.03.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyuru yaptı.
Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirildi.
Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilen duyuruda, "Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır. ifadesine yer verildi.
TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.