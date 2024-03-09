Adalet Bakanı Tunç: Ülkemiz aleyhine çalışan kimseye müsaade etmeyeceğiz
© AA / Emin SansarAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
© AA / Emin Sansar
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Cumhur İttifakı Muğla büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın’ın proje tanıtım toplantısı için Muğla’ya bir ziyaret gerçekleştirilen Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine casusluk yapan ve çalışan kimseye müsaade etmeyeceklerini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla ziyaretinde birtakım açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç burada yaptığı konuşmasında 'İsrail istihbaratı Mossad adına bilgi sızdıran her kim olursa olsun bunlara asla müsaade etmeyeceklerini' vurguladı.
Konuşmasında 2021 yılından bu yana devam eden bir süreç olduğunu ifade eden Tunç, İsrail dış istihbaratının Türkiye'de devletin askeri ve siyasal yararları ile casusluk suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmaları olduğunu dile getirdi.
Bu soruşturmalardan büyük bir kısmının davaya dönüştüğünün altını çizen Tunç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan davalar var. Bu davalarda da daha önce 57 şüpheli sanık hakkında kamu davası açılmıştı. Onların tutukluluk süreleri devam ediyor. Tutuklu olarak yargılanmaları devam ediyor. Son yapılan operasyonda da yine ülkemizin askeri ve siyasal yararları aleyhine casusluk suçu işleyen kişilerin tespiti için emniyetimizin, istihbaratımızın tespitleri ile soruşturmaya intikal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız titiz bir soruşturma yaptı bu konuda. Soruşturma neticesinde Sulh Ceza Mahkemesine tutuklama talebi ile sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece bu konudaki tutuklama sayısı 63’e yükselmiş oldu. Bu dosyalarda adli kontrol alan şüpheliler de var. Bu noktada titiz bir şekilde ülkemizin aleyhine, ülkemizde çalışan casusluk yapan, askeri ve siyasal yararlarımız aleyhine buralarda faaliyet gösteren hiçbir sanığa, şüpheliye müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda gerek istihbarat teşkilatımız gerekse yargımız koordineli bir çalışma sergiliyor. Bunun neticesinde de bu kişiler yakalanıp, tutuklanıp cezaevine gönderildiler.
Bakan Tunç, son olarak yargılama süreçlerini ve sorgulama süreçlerini titizlikle takip ettiklerini vurguladı.