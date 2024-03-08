https://sputniknews.com.tr/20240308/yunanistanda-ozel-universitelerin-acilmasi-planina-karsi-protestolar-devam-ediyor-8-yarali-1081523276.html

Yunanistan'da özel üniversitelerin açılması planına karşı protestolar devam ediyor: 8 yaralı

Yunanistan'da özel üniversitelerin açılması planına karşı protestolar devam ediyor: 8 yaralı

Sputnik Türkiye

Parlamentoda bu akşam oylamaya sunulacak olan ve ülkede özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısına karşı düzenlenen eylemde polis ve... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T19:17+0300

2024-03-08T19:17+0300

2024-03-08T19:17+0300

dünya

yunanistan

üniversite

protesto

arbede

yaralı

polis

atina

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Yunanistan'da binlerce öğrenci ve öğretmen özel üniversitelerin açılmasına izin verecek yasa tasarısına karşı Atina'da bir araya geldi. Özel üniversitelere karşı 9 haftadır başkent Atina'da eylem yapan öğrenci ve öğretmenler, bir kez daha parlamento binasına yürüdü.Parlamento binası önünde polisle öğrenciler arasında arbede yaşanırken öğrenciler ile polisler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.AA muhabirine konuşan Atina Politeknik Üniversitesinde akademisyen Ksenofon Lignos, eyleme katılma nedenlerine ilişkin "Buradayız çünkü hükümet özel üniversitelerin açılmasını sağlayacak bir kanunu meclisten geçirmeye çalışıyor. Bunu, anayasamız net olarak yasaklıyor" dedi.Eyleme katılan öğrencilerden Viki Vraka, 9 haftadır bu yasa tasarısına karşı üniversitelerindeki işgal eylemlerinin devam ettiğine işaret ederek, "Burada dernekler var, öğrenci birlikleri var. Toplum özel üniversitelere karşı bizimle birlikte. Üniversite ücreti ödemek istemiyoruz. Zaten büyük bir ekonomik kriz var Yunanistan'da" diye konuştu.

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yunanistan, üniversite, protesto, arbede, yaralı, polis, atina