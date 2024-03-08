https://sputniknews.com.tr/20240308/uaea-genel-direktoru-grossi-putin-ile-gorusmemiz-profesyonel-ve-samimi-idi-1081529092.html

UAEA Genel Direktörü Grossi: Putin ile görüşmemiz profesyonel ve samimi idi

UAEA Genel Direktörü Grossi: Putin ile görüşmemiz profesyonel ve samimi idi

Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü yapılan görüşmeye dair övgüde... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T22:27+0300

2024-03-08T22:27+0300

2024-03-08T22:27+0300

dünya

uaea

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

rafael grossi

vladimir putin

aleksey lihaçev

dmitriy peskov

rusya

zaporizhzhya nükleer santrali

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Rafael Grossi yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü yapılan görüşmeye dair övgüde bulundu.UAEA, Grossi'nin Rus liderle yapılan görüşmeyi "profesyonel ve samimi" olarak tanımladığını söyledi. Buna ek olarak kuruluşun kendisi de görüşmeyi 'yapıcı' olarak nitelendirdi.Lihaçev, Grossi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada görüşmenin Zaporojye Nükleer Santrali'nin yeniden çalıştırılması üzerinde yoğunlaştığını dile getirmişti.Grossi'nin ise Zaporojye Nükleer Santrali çevresinde askeri kısıtlama çağrısında bulunduğu ifade edildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı ile UAEK Başkanı arasındaki görüşmenin yapıcı geçtiğini dile getirmişti.Grossi 5 Mart'ta Rusya'ya gelmişti. Grossi, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev başkanlığındaki Rus heyetiyle istişarelerde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240306/rosatom-baskani-lihacev-ile-uaea-direktoru-grossi-socide-bir-araya-geldi-1081444487.html

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uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, vladimir putin, aleksey lihaçev, dmitriy peskov, rusya, zaporizhzhya nükleer santrali