https://sputniknews.com.tr/20240308/uaea-genel-direktoru-grossi-putin-ile-gorusmemiz-profesyonel-ve-samimi-idi-1081529092.html
UAEA Genel Direktörü Grossi: Putin ile görüşmemiz profesyonel ve samimi idi
UAEA Genel Direktörü Grossi: Putin ile görüşmemiz profesyonel ve samimi idi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü yapılan görüşmeye dair övgüde... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T22:27+0300
2024-03-08T22:27+0300
2024-03-08T22:27+0300
dünya
uaea
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rafael grossi
vladimir putin
aleksey lihaçev
dmitriy peskov
rusya
zaporizhzhya nükleer santrali
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081449885_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_016ddd87d29a938f183961c3a9e3c57e.jpg
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Rafael Grossi yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü yapılan görüşmeye dair övgüde bulundu.UAEA, Grossi'nin Rus liderle yapılan görüşmeyi "profesyonel ve samimi" olarak tanımladığını söyledi. Buna ek olarak kuruluşun kendisi de görüşmeyi 'yapıcı' olarak nitelendirdi.Lihaçev, Grossi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada görüşmenin Zaporojye Nükleer Santrali'nin yeniden çalıştırılması üzerinde yoğunlaştığını dile getirmişti.Grossi'nin ise Zaporojye Nükleer Santrali çevresinde askeri kısıtlama çağrısında bulunduğu ifade edildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı ile UAEK Başkanı arasındaki görüşmenin yapıcı geçtiğini dile getirmişti.Grossi 5 Mart'ta Rusya'ya gelmişti. Grossi, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev başkanlığındaki Rus heyetiyle istişarelerde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rosatom-baskani-lihacev-ile-uaea-direktoru-grossi-socide-bir-araya-geldi-1081444487.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081449885_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_c4c7edae5e181132b69f808cfb2a811a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, vladimir putin, aleksey lihaçev, dmitriy peskov, rusya, zaporizhzhya nükleer santrali
uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, vladimir putin, aleksey lihaçev, dmitriy peskov, rusya, zaporizhzhya nükleer santrali
UAEA Genel Direktörü Grossi: Putin ile görüşmemiz profesyonel ve samimi idi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü yapılan görüşmeye dair övgüde bulundu.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Rafael Grossi yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çarşamba günü yapılan görüşmeye dair övgüde bulundu.
UAEA, Grossi'nin Rus liderle yapılan görüşmeyi "profesyonel ve samimi" olarak tanımladığını söyledi. Buna ek olarak kuruluşun kendisi de görüşmeyi 'yapıcı' olarak nitelendirdi.
Lihaçev, Grossi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada görüşmenin Zaporojye Nükleer Santrali'nin yeniden çalıştırılması üzerinde yoğunlaştığını dile getirmişti.
Grossi'nin ise Zaporojye Nükleer Santrali çevresinde askeri kısıtlama çağrısında bulunduğu ifade edildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı ile UAEK Başkanı arasındaki görüşmenin yapıcı geçtiğini dile getirmişti.
Grossi 5 Mart'ta Rusya'ya gelmişti. Grossi, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev başkanlığındaki Rus heyetiyle istişarelerde bulunmuştu.