https://sputniknews.com.tr/20240308/taksici-oguz-ergeyi-olduren-delil-aysala-agirlastirilmis-muebbet-cezasi-verildi-1081506639.html
Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Sputnik Türkiye
Soğuktan üşümemesi için aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla öldürülen İzmirli taksici Oğuz Erge'nin cinayetinde karar verildi. Taksi şoförü Oğuz... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T11:34+0300
2024-03-08T11:34+0300
2024-03-08T12:47+0300
türkiye
delil aysal
oğuz erge
ölüm
ceza
indirim
ağırlaştırılmış müebbet
müebbet
müebbet hapis cezası
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080308051_42:0:1806:992_1920x0_80_0_0_d22d4d1eada8a8d67cdb6166f36e4190.jpg
İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren sanık Delil Aysal, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sonucu indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Erge'yi 3 kurşunla öldüren sanık Delil Aysal'a nitelikli yağma suçundan 14 yıl 10 ay, ruhsatsız silah taşımaktan 2 yıl 10 ay ceza verildi.Ne olmuştu?Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Erge'nin üzeri ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı. Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ceza istenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240308/trafik-kazasi-sonrasi-oglu-ile-kacan-eylem-tokun-abdye-gittigi-ortaya-cikti-cezasi-ne-olacak-1081501803.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/02/1080308051_263:0:1586:992_1920x0_80_0_0_f58ce4d1791ba2591ff53e0c51c12f97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taksici cinayeti, taksici oğuz, taksiciyi vuran şahıs, izmir taksici, izmir de vurulan taksici, taksiciye 3 el ateş, taksici cinayeti izmir, taksici olayı, son dakika, oğuz erge son dakika, oğuz erge cenaze, oğuz erge otopsi, katil tutuklandı, oğuz erge nereli, oğuz erge facebook, oğuz erge son durum, delil aysal kimdir, delil aysal nereli, delil aysal pkk, delil aysal ailesi, delil aysal saldırıya uğradı, delil aysal öldü mü, delil aysal avukatı, oğuz erge, delil aysal, delil aysal kimdir, delil aysal ceza
taksici cinayeti, taksici oğuz, taksiciyi vuran şahıs, izmir taksici, izmir de vurulan taksici, taksiciye 3 el ateş, taksici cinayeti izmir, taksici olayı, son dakika, oğuz erge son dakika, oğuz erge cenaze, oğuz erge otopsi, katil tutuklandı, oğuz erge nereli, oğuz erge facebook, oğuz erge son durum, delil aysal kimdir, delil aysal nereli, delil aysal pkk, delil aysal ailesi, delil aysal saldırıya uğradı, delil aysal öldü mü, delil aysal avukatı, oğuz erge, delil aysal, delil aysal kimdir, delil aysal ceza
Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
11:34 08.03.2024 (güncellendi: 12:47 08.03.2024)
Soğuktan üşümemesi için aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla öldürülen İzmirli taksici Oğuz Erge'nin cinayetinde karar verildi. Taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren sanık Delil Aysal, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren sanık Delil Aysal, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sonucu indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Erge'yi 3 kurşunla öldüren sanık Delil Aysal'a nitelikli yağma suçundan 14 yıl 10 ay, ruhsatsız silah taşımaktan 2 yıl 10 ay ceza verildi.
Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Erge'nin üzeri ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı. Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ceza istenmişti.