https://sputniknews.com.tr/20240308/taksici-oguz-ergeyi-olduren-delil-aysala-agirlastirilmis-muebbet-cezasi-verildi-1081506639.html

Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Sputnik Türkiye

Soğuktan üşümemesi için aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla öldürülen İzmirli taksici Oğuz Erge'nin cinayetinde karar verildi. Taksi şoförü Oğuz... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T11:34+0300

2024-03-08T11:34+0300

2024-03-08T12:47+0300

türkiye

delil aysal

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförünü silahla vurarak öldüren sanık Delil Aysal, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sonucu indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Erge'yi 3 kurşunla öldüren sanık Delil Aysal'a nitelikli yağma suçundan 14 yıl 10 ay, ruhsatsız silah taşımaktan 2 yıl 10 ay ceza verildi.Ne olmuştu?Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Erge'nin üzeri ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı. Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ceza istenmişti.

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