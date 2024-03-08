https://sputniknews.com.tr/20240308/rus-su-34lerden-avdeyevkadaki-ukrayna-mevzilerine-akilli-bomba-1081515301.html

Rus Su-34'lerden Avdeyevka’daki Ukrayna mevzilerine akıllı bomba

Rus Su-34'lerden Avdeyevka’daki Ukrayna mevzilerine akıllı bomba

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametindeki Ukrayna ordu mevzilerini FAB-500... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T15:17+0300

2024-03-08T15:17+0300

2024-03-08T15:17+0300

ukrayna krizi

su-34

akıllı bomba

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

rusya hava savunma kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçaklarının mürettebatları, Avdeyevka istikametinde düşmanın müstahkem mevziine ve personeline saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Saldırının, evrensel planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB-500 uçak bombalarıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Bu akıllı bombaların düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı verdiği belirtildi.Uçakların, görevi yerine getirdikten sonra başarılı bir şekilde üssüne geri döndüğü de kaydedildi.

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su-34, akıllı bomba, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri