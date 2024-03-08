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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240308/rus-su-34lerden-avdeyevkadaki-ukrayna-mevzilerine-akilli-bomba-1081515301.html
Rus Su-34'lerden Avdeyevka’daki Ukrayna mevzilerine akıllı bomba
Rus Su-34'lerden Avdeyevka’daki Ukrayna mevzilerine akıllı bomba
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametindeki Ukrayna ordu mevzilerini FAB-500... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T15:17+0300
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su-34
akıllı bomba
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçaklarının mürettebatları, Avdeyevka istikametinde düşmanın müstahkem mevziine ve personeline saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Saldırının, evrensel planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB-500 uçak bombalarıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Bu akıllı bombaların düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı verdiği belirtildi.Uçakların, görevi yerine getirdikten sonra başarılı bir şekilde üssüne geri döndüğü de kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240308/volgograd-bolgesinde-4-iha-daha-engellendi-1081514693.html
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su-34, akıllı bomba, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri
su-34, akıllı bomba, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri

Rus Su-34'lerden Avdeyevka’daki Ukrayna mevzilerine akıllı bomba

15:17 08.03.2024
© Sputnik / Sergey Pivovarov / Multimedya arşivine gidinDünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının özel askeri harekat bölgesinin Avdeyevka istikametindeki Ukrayna ordu mevzilerini FAB-500 bombalarla vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Hava Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçaklarının mürettebatları, Avdeyevka istikametinde düşmanın müstahkem mevziine ve personeline saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Saldırının, evrensel planlama ve yeniden yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB-500 uçak bombalarıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Bu akıllı bombaların düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı verdiği belirtildi.
Uçakların, görevi yerine getirdikten sonra başarılı bir şekilde üssüne geri döndüğü de kaydedildi.
ABD MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
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