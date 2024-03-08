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https://sputniknews.com.tr/20240308/rus-pastacilardan-kadinlara-8-mart-hediyesi-dunyanin-en-buyuk-meyveli-pastasi-1081516945.html
Rus pastacılardan kadınlara 8 Mart hediyesi: Dünyanın en büyük meyveli pastası
Rus pastacılardan kadınlara 8 Mart hediyesi: Dünyanın en büyük meyveli pastası
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Soçi şehrinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 623 kilo ağırlığında dünyanın en büyük meyveli pastası yapıldı. Pasta, Rusya’nın dünya ve ulusal... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T15:50+0300
2024-03-08T15:50+0300
dünya
rusya
pasta
kadınlar günü
meyve
8 mart dünya kadınlar günü
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Rus pastacılar dünyanın en büyük meyveli pastasını yaptı. Pasta, Rusya’nın Karadeniz şehri Soçi’de takdim edildi. Pastanın tadına bakmak isteyen yüzlerce kişi Soçi’nin sahil bulvarındaki Yujnıy Mol meydanında toplandı.Yaban mersini, ahududu ve çilekle süslenen pastanın ortasında Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçek çiçeklerden ‘8’ rakamı yer aldı.Pastayı hazırlayan Vanil pastane zincirinin Genel Direktörü Susanna Eksuzyan, Sputnik’e açıklamasında, “Pasta çok hafif kremadan oluşuyor, içinde muz da var. Bisküviler matsoniden yapıldı. İki gün boyunca çalıştık. 623 kilogram 700 gram. Rusya rekorunu kırdık. Dört metre uzunluğunda ve 2.4 metre ende. Kuban hammaddelerimizden üretildi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Pastanın doğal ürünlerden yapılmış olması bence çok önemli” diye yazdı.Pasta üzerinde 20 pastacı toplam 40 personelin çalıştığını belirten Eksuzyan, pastanın her biri 100 gram 6 bin porsiyonluk olduğunu kaydetti.Rusya Rekorlar Kitabı Baş Editörü ve Interrekord Uluslararası Rekorlar Ajansı Başkanı Vlad Kopılov, Sputnik’e açıklamasında, bunun en büyük meyveli pasta olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240308/avrupa-komisyonu-baskani-leyen-kibristan-filistine-uzanan-bir-insani-deniz-koridoru-acacagiz-1081515527.html
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rusya, pasta, kadınlar günü, meyve, 8 mart dünya kadınlar günü
rusya, pasta, kadınlar günü, meyve, 8 mart dünya kadınlar günü

Rus pastacılardan kadınlara 8 Mart hediyesi: Dünyanın en büyük meyveli pastası

15:50 08.03.2024
rusya pasta
rusya pasta - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
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Rusya’nın Soçi şehrinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 623 kilo ağırlığında dünyanın en büyük meyveli pastası yapıldı. Pasta, Rusya’nın dünya ve ulusal rekorlar kitabına dahil edildi.
Rus pastacılar dünyanın en büyük meyveli pastasını yaptı. Pasta, Rusya’nın Karadeniz şehri Soçi’de takdim edildi. Pastanın tadına bakmak isteyen yüzlerce kişi Soçi’nin sahil bulvarındaki Yujnıy Mol meydanında toplandı.
Yaban mersini, ahududu ve çilekle süslenen pastanın ortasında Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçek çiçeklerden ‘8’ rakamı yer aldı.Pastayı hazırlayan Vanil pastane zincirinin Genel Direktörü Susanna Eksuzyan, Sputnik’e açıklamasında, “Pasta çok hafif kremadan oluşuyor, içinde muz da var. Bisküviler matsoniden yapıldı. İki gün boyunca çalıştık. 623 kilogram 700 gram. Rusya rekorunu kırdık. Dört metre uzunluğunda ve 2.4 metre ende. Kuban hammaddelerimizden üretildi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Pastanın doğal ürünlerden yapılmış olması bence çok önemli” diye yazdı.
Pasta üzerinde 20 pastacı toplam 40 personelin çalıştığını belirten Eksuzyan, pastanın her biri 100 gram 6 bin porsiyonluk olduğunu kaydetti.Rusya Rekorlar Kitabı Baş Editörü ve Interrekord Uluslararası Rekorlar Ajansı Başkanı Vlad Kopılov, Sputnik’e açıklamasında, bunun en büyük meyveli pasta olduğunu belirtti.
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