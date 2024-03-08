Özgür Özel: CHP'li belediyeler eşit hizmet verir

"Biraz önce Eskişehir'deki tüm belediye başkanlarımız ve belediye başkan adaylarımız o belgeye imzayı attı. Belge, toplumun tüm kesimlerine belediye hizmetlerinden eşit yararlanması ilkesinden hareket ediyor, politikalarını, projelerini, bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı şekilde oluşturacaklarını söylüyor, kadın ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli şekilde katılımlarının sağlanacağını söylüyor. Diğer yandan da bu belgeyi imzalayan belediye başkanlarımız yaptıkları tüm hizmetlerde, tüm icraatlarda kadın erkek eşitliğinin ve eşit temsilin kadınla erkeğin toplumda birlikte olmasını gözeterek politikalar üretecek. Son günlerde maalesef CHP belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde bazı çevreler bir seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere mal etmek üzerinden çaba içindeler."