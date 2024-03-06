Erdoğan: Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefet ile ilgilenmiyoruz
18:15 06.03.2024 (güncellendi: 18:48 06.03.2024)
© AA / Murat KulaErdoğan
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitinge katıldı ve halka seslendi.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Söz konusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin huzur ve emniyeti ise bizim kimseyi gözümüz görmez
Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç, ama mutlaka kurutacağız
Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız
Sizlerden aldığımız güçle ülke düşmanlarına kaçtıkları dağları mağaraları dar ediyoruz. Bunların inlerine girdik mi? Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz
Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, 7 gün 24 saat operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bizi bölmeye çalışanlardan hesap sorduk sormaya da devam edeceğiz
Elbette her şey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz, hepsini görüyoruz
Biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz, hiçbir zaman da olmadık.
2023 yılında ekonomimiz yüzde 4.5 büyüdü. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri dirençli ve güçlü. Amacımız enflasyonu tek haneli oranlara düşürmek
Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep dürüst olduk. Daima gönül dili ile açık yüreklilikle konuştuk. İnşallah el ele verecek sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Yeter ki aramıza kimseyi sokmayalım. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edelim. Gerisi Allah’ın izni ile kolaydır
Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefet ile ilgilenmiyoruz
Türkiye olarak amacımız vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir
Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz
İhracatımız artmaya, cari açığımız iyileşmeye devam ediyor. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam
(Elazığ'daki deprem konutları) Şubat ayında 2 bin 255 konutu teslim ettik, inşası devam eden 4 bin 713 konutu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz
Bedelli askerlik haklarını kullananlar gibi vatandaşımızın bir kesimine açıkça hakaret ediyorlar. Biz artık CHP’nin başını çektiği muhalefetle ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimizde hizmet etmek var, depremin yaralarını sarmak var, ekonomide karşılaştığımız sıkıntılar var, Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki katliamlara çözüm bulmak var. Türkiye Yüzyılını inşa etmek var. Gerisi bizim nezdimizde hükümsüzdür