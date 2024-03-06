Erdoğan: Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefet ile ilgilenmiyoruz

Söz konusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin huzur ve emniyeti ise bizim kimseyi gözümüz görmez Söz konusu vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin huzur ve emniyeti ise bizim kimseyi gözümüz görmez

Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç, ama mutlaka kurutacağız Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç, ama mutlaka kurutacağız

Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız

Sizlerden aldığımız güçle ülke düşmanlarına kaçtıkları dağları mağaraları dar ediyoruz. Bunların inlerine girdik mi? Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz Sizlerden aldığımız güçle ülke düşmanlarına kaçtıkları dağları mağaraları dar ediyoruz. Bunların inlerine girdik mi? Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz

Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, 7 gün 24 saat operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bizi bölmeye çalışanlardan hesap sorduk sormaya da devam edeceğiz Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, 7 gün 24 saat operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bizi bölmeye çalışanlardan hesap sorduk sormaya da devam edeceğiz

Elbette her şey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz, hepsini görüyoruz Elbette her şey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz, hepsini görüyoruz

Biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz, hiçbir zaman da olmadık. Biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz, hiçbir zaman da olmadık.

2023 yılında ekonomimiz yüzde 4.5 büyüdü. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri dirençli ve güçlü. Amacımız enflasyonu tek haneli oranlara düşürmek 2023 yılında ekonomimiz yüzde 4.5 büyüdü. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri dirençli ve güçlü. Amacımız enflasyonu tek haneli oranlara düşürmek

Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep dürüst olduk. Daima gönül dili ile açık yüreklilikle konuştuk. İnşallah el ele verecek sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Yeter ki aramıza kimseyi sokmayalım. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edelim. Gerisi Allah’ın izni ile kolaydır Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep dürüst olduk. Daima gönül dili ile açık yüreklilikle konuştuk. İnşallah el ele verecek sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Yeter ki aramıza kimseyi sokmayalım. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edelim. Gerisi Allah’ın izni ile kolaydır

Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefet ile ilgilenmiyoruz Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefet ile ilgilenmiyoruz

Türkiye olarak amacımız vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir Türkiye olarak amacımız vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir

Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz

İhracatımız artmaya, cari açığımız iyileşmeye devam ediyor. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam İhracatımız artmaya, cari açığımız iyileşmeye devam ediyor. Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde sorun yok. Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam

(Elazığ'daki deprem konutları) Şubat ayında 2 bin 255 konutu teslim ettik, inşası devam eden 4 bin 713 konutu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz (Elazığ'daki deprem konutları) Şubat ayında 2 bin 255 konutu teslim ettik, inşası devam eden 4 bin 713 konutu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz