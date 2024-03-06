https://sputniknews.com.tr/20240306/erdogan-pusulasini-sasirani-kandil-ile-demlenmeyi-marifet-sayani-malatya-affeder-mi-1081443062.html
Erdoğan: Pusulasını şaşıranı, Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı Malatya affeder mi?
Erdoğan: Pusulasını şaşıranı, Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı Malatya affeder mi?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Pusulasını şaşıranı, Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı, Malatya affeder mi?" dedi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T15:42+0300
2024-03-06T15:42+0300
2024-03-06T15:42+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
malatya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitinge katılıyor.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
malatya
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recep tayyip erdoğan, malatya
recep tayyip erdoğan, malatya
Erdoğan: Pusulasını şaşıranı, Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı Malatya affeder mi?
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Pusulasını şaşıranı, Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı, Malatya affeder mi?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitinge katılıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Malatya'nın insanı köşeli olur, mert olur. Pusulasını şaşıranı, Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı, Malatya affeder mi?