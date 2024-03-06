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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240306/erdogan-pusulasini-sasirani-kandil-ile-demlenmeyi-marifet-sayani-malatya-affeder-mi-1081443062.html
Erdoğan: Pusulasını şaşıranı, Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı Malatya affeder mi?
Erdoğan: Pusulasını şaşıranı, Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı Malatya affeder mi?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Pusulasını şaşıranı, Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı, Malatya affeder mi?" dedi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T15:42+0300
2024-03-06T15:42+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitinge katılıyor.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, malatya
recep tayyip erdoğan, malatya

Erdoğan: Pusulasını şaşıranı, Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı Malatya affeder mi?

15:42 06.03.2024
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı
Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Pusulasını şaşıranı, Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı, Malatya affeder mi?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitinge katılıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Malatya'nın insanı köşeli olur, mert olur. Pusulasını şaşıranı, Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı, Malatya affeder mi?
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