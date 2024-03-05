https://sputniknews.com.tr/20240305/erdogan-chpde-her-gelen-gideni-aratiyor-1081402386.html
Erdoğan: CHP'de her gelen, gideni aratıyor
Erdoğan: CHP'de her gelen, gideni aratıyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağzını her açtığında gaf yapıyor. CHP'de her gelen gideni aratıyor. Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin demiş" ifadelerini... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T15:44+0300
2024-03-05T15:44+0300
2024-03-05T15:47+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
sivas
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta düzenlenen mitingde konuşuyor:
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recep tayyip erdoğan, sivas
recep tayyip erdoğan, sivas
Erdoğan: CHP'de her gelen, gideni aratıyor
15:44 05.03.2024 (güncellendi: 15:47 05.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağzını her açtığında gaf yapıyor. CHP'de her gelen gideni aratıyor. Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin demiş" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta düzenlenen mitingde konuşuyor:
CHP'nin yeni genel başkanı tam bir hayal kırıklığı oldu, bu kadarını beklemiyorduk. Ağzını her açtığında gaf yapıyor. CHP'de her gelen gideni aratıyor. Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin demiş. Daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Varsın CHP genel başkanı bedelli askerlik yapanlardan oy istemesin, biz bölücülük peşinde koşanlardan olmayacağız. Millete karşı küstahlık taslayanlardan da olmayacağız.