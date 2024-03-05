Erdoğan: CHP'de her gelen, gideni aratıyor

CHP'nin yeni genel başkanı tam bir hayal kırıklığı oldu, bu kadarını beklemiyorduk. Ağzını her açtığında gaf yapıyor. CHP'de her gelen gideni aratıyor. Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin demiş. Daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Varsın CHP genel başkanı bedelli askerlik yapanlardan oy istemesin, biz bölücülük peşinde koşanlardan olmayacağız. Millete karşı küstahlık taslayanlardan da olmayacağız.