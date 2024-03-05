https://sputniknews.com.tr/20240305/ahmet-hakan-erdogan-oy-vermeyeni-cezalandiriyor-mu-1081380149.html
Ahmet Hakan: Erdoğan oy vermeyeni cezalandırıyor mu?
Ahmet Hakan: Erdoğan oy vermeyeni cezalandırıyor mu?
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Özgür Özel'in sözleri üzerine 'Erdoğan oy vermeyeni cezalandırıyor mu?' sorusunu sordu ve CHP'nin daha fazla oy aldığı bölgelerde de Erdoğan'ın... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T10:28+0300
2024-03-05T10:28+0300
2024-03-05T10:28+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
özgür özel
hatay
şantaj
ahmet hakan
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Lideri Özgür Özel'in “Erdoğan Hataylılara şantaj yaptı. ‘Sorununuz çok ama sizin bir kusurunuz var: Bana oy vermemek. Benim partime oy vermezseniz mahzun kalırsınız’ dediğini yazdı ve şantaj yaptığını iddia etti.Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki faaliyetlerini anlattı ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240303/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1081324970.html
hatay
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, hatay, şantaj, ahmet hakan
recep tayyip erdoğan, özgür özel, hatay, şantaj, ahmet hakan
Ahmet Hakan: Erdoğan oy vermeyeni cezalandırıyor mu?
Ahmet Hakan, Özgür Özel'in sözleri üzerine 'Erdoğan oy vermeyeni cezalandırıyor mu?' sorusunu sordu ve CHP'nin daha fazla oy aldığı bölgelerde de Erdoğan'ın büyük projelere imza attığını hatırlattı.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Lideri Özgür Özel'in “Erdoğan Hataylılara şantaj yaptı. ‘Sorununuz çok ama sizin bir kusurunuz var: Bana oy vermemek. Benim partime oy vermezseniz mahzun kalırsınız’ dediğini yazdı ve şantaj yaptığını iddia etti.
Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki faaliyetlerini anlattı ve şunları söyledi:
"Eğer Erdoğan, gerçekten de Hatay’da tam olarak böyle demişse gerçeği ifade etmemiş demektir. Çünkü örnekler, Erdoğan’ı yalanlıyor. Mesela Hatay Defne’deki oy durumuna bakalım: Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkan oy: Yüzde 91.35 Recep Tayyip Erdoğan’a çıkan oy: Yüzde 8.65 Defne’de oy durumu böyle. Eğer Erdoğan, oy vermeyeni cezalandıran, oy vermeyene hizmet götürmeyen bir anlayışa sahip olsaydı... Depremin hemen ardından 60 gün içinde Hatay Defne’de... Tüm branşlarda hizmet veren, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan bir hastane yapar mıydı? Bu hastane, Erdoğan’a oy vermeyen bir ilçenin hiç de mahzun kalmadığını göstermiyor mu? Bir yanda Kılıçdaroğlu’na yüzde 92 oy vermiş bir ilçeye böyle bir hizmeti götüren bir anlayış. Bir yandan da Erdoğan’ın “oy vermeyene hizmet yok” yaklaşımında olduğuna dair iddialar. Hangisine inanacağız?"