Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir
18:27 03.03.2024 (güncellendi: 19:13 03.03.2024)
© Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris’te Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması'na katılarak, konuşma yaptı.
© Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Hedeflerimizden kopmadık. Turizmde 2023 yılını rekor ziyaretçi sayısı ve geliriyle kapattık. Bu sene hedefimiz 60 milyon turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm geliri. İhracatta yakaladığımız ivme hız kesmeden devam ediyor. Tarihimizin en yüksek rakamına ulaşmıştık. Ocak ve şubat ihracat rakamlarımız oldukça iyi geldi.
Enflasyon ve hayat pahalılığı meselesi tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan en önemli husustur. Vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların hepsinin farkındayız. Bu sorunu mutlaka çözeceğiz.
Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir.
Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız.