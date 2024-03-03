https://sputniknews.com.tr/20240303/cumhurbaskani-erdogan-mugla-ataturk-bulvarinda-duzenlenen-mitingde-konusuyor-1081320804.html

Erdoğan, Muğla'da konuştu: 'Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz'

Erdoğan, Muğla'da konuştu: 'Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz" dedi. 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T16:15+0300

2024-03-03T16:15+0300

2024-03-03T16:47+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

muğla

31 mart yerel seçimleri

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz" dedi.Erdoğan, "Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için iki tarama ve dip temizleme gemisi dün bölgeye ulaştı, çalışmalarına bu hafta başlıyor" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240303/listeler-asildi-ankara-buyuksehir-belediye-baskanligi-icin-kac-siyasi-parti-ve-aday-yarisacak-1081311877.html

muğla

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, muğla, 31 mart yerel seçimleri