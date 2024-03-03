https://sputniknews.com.tr/20240303/cumhurbaskani-erdogan-mugla-ataturk-bulvarinda-duzenlenen-mitingde-konusuyor-1081320804.html
Erdoğan, Muğla'da konuştu: 'Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz'
Erdoğan, Muğla'da konuştu: 'Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz" dedi. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T16:15+0300
2024-03-03T16:15+0300
2024-03-03T16:47+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
muğla
31 mart yerel seçimleri
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz" dedi.Erdoğan, "Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için iki tarama ve dip temizleme gemisi dün bölgeye ulaştı, çalışmalarına bu hafta başlıyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240303/listeler-asildi-ankara-buyuksehir-belediye-baskanligi-icin-kac-siyasi-parti-ve-aday-yarisacak-1081311877.html
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recep tayyip erdoğan, muğla, 31 mart yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan, muğla, 31 mart yerel seçimleri
Erdoğan, Muğla'da konuştu: 'Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz'
16:15 03.03.2024 (güncellendi: 16:47 03.03.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz" dedi.
Erdoğan, "Fethiye ve Marmaris Körfezi'nin balçıktan temizlenmesi için iki tarama ve dip temizleme gemisi dün bölgeye ulaştı, çalışmalarına bu hafta başlıyor" diye konuştu.