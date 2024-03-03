https://sputniknews.com.tr/20240303/listeler-asildi-ankara-buyuksehir-belediye-baskanligi-icin-kac-siyasi-parti-ve-aday-yarisacak-1081311877.html

Listeler asıldı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kaç siyasi parti ve aday yarışacak?

Listeler asıldı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kaç siyasi parti ve aday yarışacak?

Sputnik Türkiye

Yerel seçimlerde Ankara için yarışacak adayların listeleri sabah saatlerinde Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı. Buna göre Ankara Büyükşehir... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T12:14+0300

2024-03-03T12:14+0300

2024-03-03T12:15+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

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aday

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, sabah saatlerinde Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı.Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:AK Parti: Turgut AltınokİYİ Parti: Cengiz Topel YıldırımMemleket Partisi: Zafer Burak HasarAnavatan Partisi: Tuvana Naz KeteneDemokratik Sol Parti: Mehmet Selim ÇetinYeniden Refah Partisi: Suat KılıçHakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan KışanakTürkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk ArıkanZafer Partisi: Hüseyin Bartu SoralTürkiye Komünist Hareketi: Figen TopalYeni Türkiye Partisi: Serkan ÜnverCumhuriyet Halk Partisi: Mansur YavaşHak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı TaşkanOcak Partisi: Murat YardımcıAdalet Birlik Partisi: Abdullah DemiryürekMillet Partisi: Salih KoçDemokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz AkıncıSaadet Partisi: Cafer GüneşVatan Partisi: Utku Reyhan.Bağımsız adaylarAnkara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile belirlendi.Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.

https://sputniknews.com.tr/20240303/son-listeler-kesinlesti-listeler--il-ve-ilce-secim-kurullarinca-ilan-edildi-1081310028.html

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