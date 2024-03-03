https://sputniknews.com.tr/20240303/listeler-asildi-ankara-buyuksehir-belediye-baskanligi-icin-kac-siyasi-parti-ve-aday-yarisacak-1081311877.html
Listeler asıldı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kaç siyasi parti ve aday yarışacak?
Listeler asıldı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kaç siyasi parti ve aday yarışacak?
Sputnik Türkiye
Yerel seçimlerde Ankara için yarışacak adayların listeleri sabah saatlerinde Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı. Buna göre Ankara Büyükşehir... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T12:14+0300
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aday
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, sabah saatlerinde Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı.Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:AK Parti: Turgut AltınokİYİ Parti: Cengiz Topel YıldırımMemleket Partisi: Zafer Burak HasarAnavatan Partisi: Tuvana Naz KeteneDemokratik Sol Parti: Mehmet Selim ÇetinYeniden Refah Partisi: Suat KılıçHakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan KışanakTürkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk ArıkanZafer Partisi: Hüseyin Bartu SoralTürkiye Komünist Hareketi: Figen TopalYeni Türkiye Partisi: Serkan ÜnverCumhuriyet Halk Partisi: Mansur YavaşHak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı TaşkanOcak Partisi: Murat YardımcıAdalet Birlik Partisi: Abdullah DemiryürekMillet Partisi: Salih KoçDemokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz AkıncıSaadet Partisi: Cafer GüneşVatan Partisi: Utku Reyhan.Bağımsız adaylarAnkara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile belirlendi.Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.
https://sputniknews.com.tr/20240303/son-listeler-kesinlesti-listeler--il-ve-ilce-secim-kurullarinca-ilan-edildi-1081310028.html
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ankara için kaç siyasi parti ve aday yarışacak, ankara yerel seçim adayları kimler, ankara büyükşehir adayları,
ankara için kaç siyasi parti ve aday yarışacak, ankara yerel seçim adayları kimler, ankara büyükşehir adayları,
Listeler asıldı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kaç siyasi parti ve aday yarışacak?
12:14 03.03.2024 (güncellendi: 12:15 03.03.2024)
Yerel seçimlerde Ankara için yarışacak adayların listeleri sabah saatlerinde Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı. Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları, merkez ilçe belediye başkan adayları, il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine ilişkin listeler, sabah saatlerinde Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığı binasına asıldı.
Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:
İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım
Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar
Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene
Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin
Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç
Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak
Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan
Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral
Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal
Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver
Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş
Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan
Ocak Partisi: Murat Yardımcı
Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek
Millet Partisi: Salih Koç
Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı
Saadet Partisi: Cafer Güneş
Vatan Partisi: Utku Reyhan.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusu kabul edilen 5 adayın oy pusulasındaki yerleri, cuma günü Ankara İl Seçim Kurulunca çekilen kura ile belirlendi.
Kura sonucu, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada yer aldı.
Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Ankara için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.