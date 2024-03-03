https://sputniknews.com.tr/20240303/son-listeler-kesinlesti-listeler--il-ve-ilce-secim-kurullarinca-ilan-edildi-1081310028.html

Son listeler kesinleşti: Listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi

Son listeler kesinleşti: Listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi

Sputnik Türkiye

Yerel seçimlere katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. İl seçim... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T10:56+0300

2024-03-03T10:56+0300

2024-03-03T12:07+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

yerel seçim

pusula

sandık

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ilan ettiği seçim takvimi işliyor.Takvim doğrultusunda, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile bağımsız adaylar, 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti.İl ve ilçe seçim kurulları, siyasi partilerin verdikleri aday listelerini inceleyerek eksiklikleri saptadı. Eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanmasının ardından geçici aday listeleri ilan edildi.Geçici aday listeleri üzerindeki incelemelerin de ardından siyasi partiler, aday listelerinde meydana gelen eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına dün bildirdi.Siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, bugün il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. Listeler, il ve ilçe seçim kurulu binalarına asıldı.Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar dikkate alınmayacak, ancak, bu adaylar seçilirse, istifaları hüküm ifade edecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak, ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilecek.Listelerin ilanının ardından il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak. Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240228/oy-ve-otesinin-31-mart-yerel-secimleri-hedefi-50-bin-gonullu-onceki-secime-gore-yuzde-75-azaldi--1081181117.html

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