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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240303/son-listeler-kesinlesti-listeler--il-ve-ilce-secim-kurullarinca-ilan-edildi-1081310028.html
Son listeler kesinleşti: Listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi
Son listeler kesinleşti: Listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi
Sputnik Türkiye
Yerel seçimlere katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. İl seçim... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T10:56+0300
2024-03-03T12:07+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yerel seçim
pusula
sandık
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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ilan ettiği seçim takvimi işliyor.Takvim doğrultusunda, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile bağımsız adaylar, 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti.İl ve ilçe seçim kurulları, siyasi partilerin verdikleri aday listelerini inceleyerek eksiklikleri saptadı. Eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanmasının ardından geçici aday listeleri ilan edildi.Geçici aday listeleri üzerindeki incelemelerin de ardından siyasi partiler, aday listelerinde meydana gelen eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına dün bildirdi.Siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, bugün il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. Listeler, il ve ilçe seçim kurulu binalarına asıldı.Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar dikkate alınmayacak, ancak, bu adaylar seçilirse, istifaları hüküm ifade edecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak, ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilecek.Listelerin ilanının ardından il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak. Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240228/oy-ve-otesinin-31-mart-yerel-secimleri-hedefi-50-bin-gonullu-onceki-secime-gore-yuzde-75-azaldi--1081181117.html
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yerel seçim, pusula, sandık
yerel seçim, pusula, sandık

Son listeler kesinleşti: Listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi

10:56 03.03.2024 (güncellendi: 12:07 03.03.2024)
© AA / Raşit Aydoğanyerel seçim, seçim kurulu, liste, aday
yerel seçim, seçim kurulu, liste, aday - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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Yerel seçimlere katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine de bugün başlanacak.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ilan ettiği seçim takvimi işliyor.
Takvim doğrultusunda, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile bağımsız adaylar, 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti.
İl ve ilçe seçim kurulları, siyasi partilerin verdikleri aday listelerini inceleyerek eksiklikleri saptadı. Eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanmasının ardından geçici aday listeleri ilan edildi.
Geçici aday listeleri üzerindeki incelemelerin de ardından siyasi partiler, aday listelerinde meydana gelen eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına dün bildirdi.
Siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, bugün il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. Listeler, il ve ilçe seçim kurulu binalarına asıldı.
Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar dikkate alınmayacak, ancak, bu adaylar seçilirse, istifaları hüküm ifade edecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak, ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilecek.
Listelerin ilanının ardından il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak. Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.
Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
TÜRKİYE
Oy ve Ötesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri hedefi 50 bin gönüllü: Önceki seçime göre yüzde 75 azaldı
28 Şubat, 16:46
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