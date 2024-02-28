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Oy ve Ötesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri hedefi 50 bin gönüllü: Önceki seçime göre yüzde 75 azaldı
Oy ve Ötesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri hedefi 50 bin gönüllü: Önceki seçime göre yüzde 75 azaldı
Sputnik Türkiye
28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri’nde 200 bin gönüllüyle sahada yer alan Oy ve Ötesi Derneği, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 50 bin... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T16:46+0300
2024-02-28T16:46+0300
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31 mart yerel seçimleri
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2014 yılında kurulan, toplam 11 seçimde görev alan ve bu yıl kuruluşunun 10.yılı olan Oy ve Ötesi Derneği, 'demokrasiden tarafız' mottosuyla 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi gönüllülük faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.53 milyon 525 bin kişinin oylarına sahip çıkmaya, korumaya ve seçim tutanaklarını kamuoyu ile paylaşmaya hazır olduklarını belirten Oy ve Ötesi Derneği, gönüllü olacak kişilere eğitimlerinin 4 Mart'ta başlanacağını duyurdu. Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yürütecekleri çalışmalar kapsamında şu sözleri paylaştı:Yönetim Kurulu Başkanı Bilgiç: Türkiye seçim yorgunu bir ülkeTürkiye'nin Son 15 yılda 10'dan fazla seçim yaşadığını belirten Bilgiç, ''Biz aslında yerel seçim ve genel seçimin dinamiklerinin farklı olduğunu biliyoruz. Genel seçimlerde insanlar partiden çok adaya oy verirken yerel seçimlerde bu durum tam tersi bir noktaya dönüşüyor. Bizim genel seçim ile yerel seçimdeki sonuçları karşılaştırdığımız zaman da bunları görüyoruz. Bir partinin oy oranı düşükken yerel seçimlerde daha farklı olabiliyor. Burada da biraz insanların motivasyonu farklı. Aslında bizim burada hedef daraltmak ya da küçültmek gibi bir şeyimiz yok. Tam aksine, insanlar gönül verdikleri adaylarla çalışmak isteyebiliyorlar. Ya da şöyle bir düşünce var, zaten ben burada organizasyona dahil olsam da sonucu değiştiremeyeceğimi düşünüyorum diye gelmeyen insanlar da var.'' sözlerini paylaştı.Yönetim Kurulu Başkanı Bilgiç'in konuşmasının ardından söz alan Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Erbil, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde görev almak isteyen Oy ve Ötesi gönüllülerinin izleyeceği takvime ilişkin bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Erbil, ''Kayıtlarımızı 24 şubat itibarıyla açtık. Müşahit eğitimlerimiz 4 Mart'ta başlayacak. Seçime çok az bir zaman kaldığı için yoğun bir eğitim sürecimiz olacak. Bu nedenle bu sene eğitimlerimizi online ağırlıklı düzenleyeceğiz.''Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erbil: Eğitimler demokrasiden taraf olan herkese açık4 Mart'ta başlanması planlanan gönüllülerin eğitimine dair açıklamalarda bulunan Erbil, ''Seçime ilişkin çalışmalarımızı içeren eğitimlerimiz Oy ve Ötesi gönüllüsü olan ya da olmayan herkese açık. Sosyal Medya hesaplarımızdan eğitim tarihleri ile ilgili düzenli bilgilendirmemiz takip edilebilir. Bu süreçte demokrasiden taraf olan herkese katılıp gönüllü olmalarını öneriyoruz'' dedi.Derneğin kurduğu çağrı merkezinden seçim günü hukuki destek sağlanacakOy ve Ötesi Derneği tarafından yapılan basın açıklamasında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçim yasaklarının sona erdiği ve sandık verilerinin paylaşıldığı andan itibaren sandık verilerinin analizinin yapılmaya başlanacağı belirtildi. Oy ve Ötesi'nin elde ettiği sonuçlar resmi veriler ile karşılaştırılarak siyasi partilerle paylaşılacağı bildirildi. Oy ve Ötesi gönüllüsü hukuk uzmanlarının ise, hem seçim sırasında gönüllü sandık müşahitlerine ve bina görevlilerine sahada eşlik edeceği, hem de seçmenlerin hukuki süreçlere dair bilgi alabilmesi adına, derneğin kurduğu çağrı merkezi üzerinden hukuki desteğin sunulacağı ifade edildi. 49 ilde 50 bin gönüllü hedefiOy ve Ötesi'nin X sosyal medya hesabından paylaştığı 31 Mart Yerel Seçimlerinde görev almak isteyen gönüllü kayıtlarının açıldığı iller şöyle:Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak.
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oy ve ötesi, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, gönüllü, gönüllüler, mehmet bilgiç

Oy ve Ötesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri hedefi 50 bin gönüllü: Önceki seçime göre yüzde 75 azaldı

16:46 28.02.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazOy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç
Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
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Kerimcan Malaz
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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri’nde 200 bin gönüllüyle sahada yer alan Oy ve Ötesi Derneği, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 50 bin gönüllüyle 182 bin sandıktan veri almayı hedeflediklerini açıkladı.
2014 yılında kurulan, toplam 11 seçimde görev alan ve bu yıl kuruluşunun 10.yılı olan Oy ve Ötesi Derneği, 'demokrasiden tarafız' mottosuyla 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi gönüllülük faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.
53 milyon 525 bin kişinin oylarına sahip çıkmaya, korumaya ve seçim tutanaklarını kamuoyu ile paylaşmaya hazır olduklarını belirten Oy ve Ötesi Derneği, gönüllü olacak kişilere eğitimlerinin 4 Mart'ta başlanacağını duyurdu.
Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yürütecekleri çalışmalar kapsamında şu sözleri paylaştı:

Oy ve Ötesi olarak 11 seçimdir sandıklarda görev alıyoruz ve bu konuda oldukça tecrübe edindiğimizi söyleyebiliriz. Bu sene diğer seçimlerden farklı olarak, edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda gücümüzü ve koordineli, çalışma becerimizi en iyi örgütlenebildiğimiz illerde kullanma kararı aldık.
Bu doğrultuda 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri’nde sandık başına gönüllü sayımızın en fazla olduğu iller başta olmak üzere toplam 49 ilde sandık müşahitliği organizasyonu yapacağız. Bu 49 il, 28 Mayıs’taki gönüllü sayımızın yüzde 95’inin yer aldığı iller olarak değerlendirilebilir. 50 bin gönüllü ile 182 bin sandıktan veri elde etmeyi hedefliyoruz. 53 milyon 525 binin oyuna sahip çıkacağız. Bu kapsamda müşahit olarak yer alacağımız tüm illerde yoğun bir katılım ve destek bekliyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı Bilgiç: Türkiye seçim yorgunu bir ülke

Türkiye'nin Son 15 yılda 10'dan fazla seçim yaşadığını belirten Bilgiç, ''Biz aslında yerel seçim ve genel seçimin dinamiklerinin farklı olduğunu biliyoruz. Genel seçimlerde insanlar partiden çok adaya oy verirken yerel seçimlerde bu durum tam tersi bir noktaya dönüşüyor. Bizim genel seçim ile yerel seçimdeki sonuçları karşılaştırdığımız zaman da bunları görüyoruz. Bir partinin oy oranı düşükken yerel seçimlerde daha farklı olabiliyor. Burada da biraz insanların motivasyonu farklı. Aslında bizim burada hedef daraltmak ya da küçültmek gibi bir şeyimiz yok. Tam aksine, insanlar gönül verdikleri adaylarla çalışmak isteyebiliyorlar. Ya da şöyle bir düşünce var, zaten ben burada organizasyona dahil olsam da sonucu değiştiremeyeceğimi düşünüyorum diye gelmeyen insanlar da var.'' sözlerini paylaştı.
Yönetim Kurulu Başkanı Bilgiç'in konuşmasının ardından söz alan Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Erbil, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde görev almak isteyen Oy ve Ötesi gönüllülerinin izleyeceği takvime ilişkin bilgi verdi.
Başkan Yardımcısı Erbil, ''Kayıtlarımızı 24 şubat itibarıyla açtık. Müşahit eğitimlerimiz 4 Mart'ta başlayacak. Seçime çok az bir zaman kaldığı için yoğun bir eğitim sürecimiz olacak. Bu nedenle bu sene eğitimlerimizi online ağırlıklı düzenleyeceğiz.''

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erbil: Eğitimler demokrasiden taraf olan herkese açık

4 Mart'ta başlanması planlanan gönüllülerin eğitimine dair açıklamalarda bulunan Erbil, ''Seçime ilişkin çalışmalarımızı içeren eğitimlerimiz Oy ve Ötesi gönüllüsü olan ya da olmayan herkese açık. Sosyal Medya hesaplarımızdan eğitim tarihleri ile ilgili düzenli bilgilendirmemiz takip edilebilir. Bu süreçte demokrasiden taraf olan herkese katılıp gönüllü olmalarını öneriyoruz'' dedi.

Derneğin kurduğu çağrı merkezinden seçim günü hukuki destek sağlanacak

Oy ve Ötesi Derneği tarafından yapılan basın açıklamasında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçim yasaklarının sona erdiği ve sandık verilerinin paylaşıldığı andan itibaren sandık verilerinin analizinin yapılmaya başlanacağı belirtildi. Oy ve Ötesi'nin elde ettiği sonuçlar resmi veriler ile karşılaştırılarak siyasi partilerle paylaşılacağı bildirildi. Oy ve Ötesi gönüllüsü hukuk uzmanlarının ise, hem seçim sırasında gönüllü sandık müşahitlerine ve bina görevlilerine sahada eşlik edeceği, hem de seçmenlerin hukuki süreçlere dair bilgi alabilmesi adına, derneğin kurduğu çağrı merkezi üzerinden hukuki desteğin sunulacağı ifade edildi.

49 ilde 50 bin gönüllü hedefi

Oy ve Ötesi'nin X sosyal medya hesabından paylaştığı 31 Mart Yerel Seçimlerinde görev almak isteyen gönüllü kayıtlarının açıldığı iller şöyle:
Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak.
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