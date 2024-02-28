https://sputniknews.com.tr/20240228/oy-ve-otesinin-31-mart-yerel-secimleri-hedefi-50-bin-gonullu-onceki-secime-gore-yuzde-75-azaldi--1081181117.html

Oy ve Ötesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri hedefi 50 bin gönüllü: Önceki seçime göre yüzde 75 azaldı

Oy ve Ötesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri hedefi 50 bin gönüllü: Önceki seçime göre yüzde 75 azaldı

Sputnik Türkiye

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri’nde 200 bin gönüllüyle sahada yer alan Oy ve Ötesi Derneği, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 50 bin... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T16:46+0300

2024-02-28T16:46+0300

2024-02-28T16:46+0300

türkiye

oy ve ötesi

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

gönüllü

gönüllüler

mehmet bilgiç

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1c/1081181189_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d1d3f5ba45e50cddda765f6e10502b14.jpg

2014 yılında kurulan, toplam 11 seçimde görev alan ve bu yıl kuruluşunun 10.yılı olan Oy ve Ötesi Derneği, 'demokrasiden tarafız' mottosuyla 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi gönüllülük faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.53 milyon 525 bin kişinin oylarına sahip çıkmaya, korumaya ve seçim tutanaklarını kamuoyu ile paylaşmaya hazır olduklarını belirten Oy ve Ötesi Derneği, gönüllü olacak kişilere eğitimlerinin 4 Mart'ta başlanacağını duyurdu. Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yürütecekleri çalışmalar kapsamında şu sözleri paylaştı:Yönetim Kurulu Başkanı Bilgiç: Türkiye seçim yorgunu bir ülkeTürkiye'nin Son 15 yılda 10'dan fazla seçim yaşadığını belirten Bilgiç, ''Biz aslında yerel seçim ve genel seçimin dinamiklerinin farklı olduğunu biliyoruz. Genel seçimlerde insanlar partiden çok adaya oy verirken yerel seçimlerde bu durum tam tersi bir noktaya dönüşüyor. Bizim genel seçim ile yerel seçimdeki sonuçları karşılaştırdığımız zaman da bunları görüyoruz. Bir partinin oy oranı düşükken yerel seçimlerde daha farklı olabiliyor. Burada da biraz insanların motivasyonu farklı. Aslında bizim burada hedef daraltmak ya da küçültmek gibi bir şeyimiz yok. Tam aksine, insanlar gönül verdikleri adaylarla çalışmak isteyebiliyorlar. Ya da şöyle bir düşünce var, zaten ben burada organizasyona dahil olsam da sonucu değiştiremeyeceğimi düşünüyorum diye gelmeyen insanlar da var.'' sözlerini paylaştı.Yönetim Kurulu Başkanı Bilgiç'in konuşmasının ardından söz alan Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Erbil, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde görev almak isteyen Oy ve Ötesi gönüllülerinin izleyeceği takvime ilişkin bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Erbil, ''Kayıtlarımızı 24 şubat itibarıyla açtık. Müşahit eğitimlerimiz 4 Mart'ta başlayacak. Seçime çok az bir zaman kaldığı için yoğun bir eğitim sürecimiz olacak. Bu nedenle bu sene eğitimlerimizi online ağırlıklı düzenleyeceğiz.''Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erbil: Eğitimler demokrasiden taraf olan herkese açık4 Mart'ta başlanması planlanan gönüllülerin eğitimine dair açıklamalarda bulunan Erbil, ''Seçime ilişkin çalışmalarımızı içeren eğitimlerimiz Oy ve Ötesi gönüllüsü olan ya da olmayan herkese açık. Sosyal Medya hesaplarımızdan eğitim tarihleri ile ilgili düzenli bilgilendirmemiz takip edilebilir. Bu süreçte demokrasiden taraf olan herkese katılıp gönüllü olmalarını öneriyoruz'' dedi.Derneğin kurduğu çağrı merkezinden seçim günü hukuki destek sağlanacakOy ve Ötesi Derneği tarafından yapılan basın açıklamasında 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçim yasaklarının sona erdiği ve sandık verilerinin paylaşıldığı andan itibaren sandık verilerinin analizinin yapılmaya başlanacağı belirtildi. Oy ve Ötesi'nin elde ettiği sonuçlar resmi veriler ile karşılaştırılarak siyasi partilerle paylaşılacağı bildirildi. Oy ve Ötesi gönüllüsü hukuk uzmanlarının ise, hem seçim sırasında gönüllü sandık müşahitlerine ve bina görevlilerine sahada eşlik edeceği, hem de seçmenlerin hukuki süreçlere dair bilgi alabilmesi adına, derneğin kurduğu çağrı merkezi üzerinden hukuki desteğin sunulacağı ifade edildi. 49 ilde 50 bin gönüllü hedefiOy ve Ötesi'nin X sosyal medya hesabından paylaştığı 31 Mart Yerel Seçimlerinde görev almak isteyen gönüllü kayıtlarının açıldığı iller şöyle:Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

oy ve ötesi, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, gönüllü, gönüllüler, mehmet bilgiç