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Meteoroloji'den 13 ile uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den 13 ile uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, hafta sonu için hava sıcaklıklarının ne olacağı da meteoroloji raporu ile açıklandı. Peki hafta... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T09:53+0300
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Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu tahminlere göre "Bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak?" soruları yanıt buldu. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney, Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hafta sonu hava nasıl olacak?Hafta sonu plana yapacaklar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üzen haber geldi. Meteoroloji verilerine göre yağmur ve kar yağışı hafta sonu boyunca Türkiye'yi esir alacak. Hafta sonu için plan yapacak olan kişiler Cumartesi ve Pazar günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-10 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı.Cuma günü batı kesimlerden başlayarak hafta sonunda Türkiye genelinde azalacak olan hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren tekrar artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, hafta başından itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.9 Mart cumartesi9 Mart Cumartesi günü İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde yağmur yağması bekleniyor. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri için Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Türkiye'nin doğusunda ise kar yağış olacağı tahmin ediliyor.10 Mart pazar10 Mart Pazar günü İstanbul ve İzmir'de sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Ülkenin doğusunda kar yağışının devam edeceği gözlemleniyor.Bugün bölge bölge sıcaklıklarMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde, akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin, zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den 13 ile uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

09:53 08.03.2024
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, hafta sonu için hava sıcaklıklarının ne olacağı da meteoroloji raporu ile açıklandı. Peki hafta sonu 9-10 Mart'ta hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu tahminlere göre "Bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak?" soruları yanıt buldu. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu plana yapacaklar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üzen haber geldi. Meteoroloji verilerine göre yağmur ve kar yağışı hafta sonu boyunca Türkiye'yi esir alacak. Hafta sonu için plan yapacak olan kişiler Cumartesi ve Pazar günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-10 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı.
Cuma günü batı kesimlerden başlayarak hafta sonunda Türkiye genelinde azalacak olan hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren tekrar artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, hafta başından itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

9 Mart cumartesi

9 Mart Cumartesi günü İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde yağmur yağması bekleniyor. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri için Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Türkiye'nin doğusunda ise kar yağış olacağı tahmin ediliyor.

10 Mart pazar

10 Mart Pazar günü İstanbul ve İzmir'de sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Ülkenin doğusunda kar yağışının devam edeceği gözlemleniyor.

Bugün bölge bölge sıcaklıklar

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde, akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ve kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin, zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı
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