https://sputniknews.com.tr/20240308/meteorolojiden-13-ile-uyari-hafta-sonu-hava-nasil-olacak-1081502978.html

Meteoroloji'den 13 ile uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 13 ile uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, hafta sonu için hava sıcaklıklarının ne olacağı da meteoroloji raporu ile açıklandı. Peki hafta... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T09:53+0300

2024-03-08T09:53+0300

2024-03-08T09:53+0300

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Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu tahminlere göre "Bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak?" soruları yanıt buldu. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Manisa, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güney, Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hafta sonu hava nasıl olacak?Hafta sonu plana yapacaklar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üzen haber geldi. Meteoroloji verilerine göre yağmur ve kar yağışı hafta sonu boyunca Türkiye'yi esir alacak. Hafta sonu için plan yapacak olan kişiler Cumartesi ve Pazar günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-10 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı.Cuma günü batı kesimlerden başlayarak hafta sonunda Türkiye genelinde azalacak olan hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren tekrar artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, hafta başından itibaren batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.9 Mart cumartesi9 Mart Cumartesi günü İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde yağmur yağması bekleniyor. Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri için Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Türkiye'nin doğusunda ise kar yağış olacağı tahmin ediliyor.10 Mart pazar10 Mart Pazar günü İstanbul ve İzmir'de sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Ülkenin doğusunda kar yağışının devam edeceği gözlemleniyor.Bugün bölge bölge sıcaklıklarMARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde, akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin, zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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