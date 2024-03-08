https://sputniknews.com.tr/20240308/mersin-adalet-sarayindan-kacan-2-hukumluden-biri-yakalandi-1081499236.html
Mersin Adalet Sarayı'ndan kaçan 2 hükümlüden biri yakalandı
Mersin Adalet Sarayı'ndan kaçan 2 hükümlüden biri yakalandı
Sputnik Türkiye
Yargılandıkları bir dava için getirildikleri Mersin Adalet Sarayı'ndan firar eden 2 mahkumdan biri yakalandı. Hükümlülerin kaçmasına imkan sağladıkları... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T01:37+0300
2024-03-08T01:37+0300
2024-03-08T01:56+0300
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mersin limanı
mersin adalet sarayı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı suçtan yargılanacakları duruşma için getirildikleri adliyeden firar eden 2 hükümlüden birinin yakalandığını duyurdu.Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "adliye nezarethanesinden hükümlülerin firar ettiği" yönünde paylaşımların yer aldığı belirtildi.Mersin Adalet Sarayı'nda nezarethane bulunmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada, hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüpheliler H.H. ve A.G'nin "hükümlünün kaçmasına imkan sağlama" suçundan tutuklandığı, görevli jandarma personeli hakkında adli soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240304/haitide-ceteler-hapishaneye-saldiri-duzenledi-yuzlerce-suclu-hapishaneden-kacti-1081314000.html
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mersin limanı, mersin adalet sarayı
mersin limanı, mersin adalet sarayı
Mersin Adalet Sarayı'ndan kaçan 2 hükümlüden biri yakalandı
01:37 08.03.2024 (güncellendi: 01:56 08.03.2024)
Yargılandıkları bir dava için getirildikleri Mersin Adalet Sarayı'ndan firar eden 2 mahkumdan biri yakalandı. Hükümlülerin kaçmasına imkan sağladıkları değerlendirilen 2 şüpheli tutuklandı, burada görevli jandarma personeli hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı suçtan yargılanacakları duruşma için getirildikleri adliyeden firar eden 2 hükümlüden birinin yakalandığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "adliye nezarethanesinden hükümlülerin firar ettiği" yönünde paylaşımların yer aldığı belirtildi.
Mersin Adalet Sarayı'nda nezarethane bulunmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Duruşmalara getirilen hükümlü veya tutukluların duruşmayı beklerken muhafaza edildikleri güvenlikli bekleme salonları bulunmaktadır. Güvenlikli bekleme salonlarında hükümlü ve tutukluların kaçmaması ve güvenliği için ilgili kolluk birimince yeteri kadar güvenlik görevlisi görevlendirilmektedir. 5 Mart'ta başka suçtan yargılamaları olan hükümlüler H.A. ve A.Y, Adalet Sarayı'nda güvenlikli bekleme alanlarında muhafaza edilirlerken görevli jandarma personelinin başka görev kapsamında yerinden ayrılması nedeniyle kapının kilit kısmını duvardan sökerek firar etmiştir. Olayın hemen akabinde hükümlü A.Y. yakalanmış, H.A'nın ise aranmasına devam edilmektedir."
Açıklamada, hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüpheliler H.H. ve A.G'nin "hükümlünün kaçmasına imkan sağlama" suçundan tutuklandığı, görevli jandarma personeli hakkında adli soruşturma yürütüldüğü bildirildi.