https://sputniknews.com.tr/20240308/mersin-adalet-sarayindan-kacan-2-hukumluden-biri-yakalandi-1081499236.html

Mersin Adalet Sarayı'ndan kaçan 2 hükümlüden biri yakalandı

Mersin Adalet Sarayı'ndan kaçan 2 hükümlüden biri yakalandı

Sputnik Türkiye

Yargılandıkları bir dava için getirildikleri Mersin Adalet Sarayı'ndan firar eden 2 mahkumdan biri yakalandı. Hükümlülerin kaçmasına imkan sağladıkları... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T01:37+0300

2024-03-08T01:37+0300

2024-03-08T01:56+0300

türkiye

mersin limanı

mersin adalet sarayı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı suçtan yargılanacakları duruşma için getirildikleri adliyeden firar eden 2 hükümlüden birinin yakalandığını duyurdu.Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "adliye nezarethanesinden hükümlülerin firar ettiği" yönünde paylaşımların yer aldığı belirtildi.Mersin Adalet Sarayı'nda nezarethane bulunmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada, hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüpheliler H.H. ve A.G'nin "hükümlünün kaçmasına imkan sağlama" suçundan tutuklandığı, görevli jandarma personeli hakkında adli soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

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türkiye

mersin limanı

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mersin limanı, mersin adalet sarayı