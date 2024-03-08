https://sputniknews.com.tr/20240308/mauro-icardiden-8-mart-kadinlar-gunune-ozel-paylasim-1081511617.html
Mauro Icardi'den 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel paylaşım
Mauro Icardi'den 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel paylaşım
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kadınlar Günü'ne özel bir paylaşım yaptı ve eşine "Kadınım, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın aşkı" dedi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T13:22+0300
2024-03-08T13:22+0300
2024-03-08T13:22+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
wanda nara
kadınlar günü
pembe
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, "Kadınım, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın aşkı" diyerek kutladı.Icardi, 8 Mart için saç rengini değiştirip Instagram hesabından bu paylaşımı yaptı:"Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a,Bana iki güzel prenses veren KADIN, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına...Hayatımın aşkına...Seni bugün ve her zaman kutluyorum.Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun"
https://sputniknews.com.tr/20240308/tvf-baskanindan-kadinlar-gununde-heykeli-acilan-eda-erdeme-adam-gibi-adam-1081510854.html
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mauro icardi, galatasaray, wanda nara, kadınlar günü, pembe
mauro icardi, galatasaray, wanda nara, kadınlar günü, pembe
Mauro Icardi'den 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel paylaşım
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kadınlar Günü'ne özel bir paylaşım yaptı ve eşine "Kadınım, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın aşkı" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, "Kadınım, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın aşkı" diyerek kutladı.
Icardi, 8 Mart için saç rengini değiştirip Instagram hesabından bu paylaşımı yaptı:
"Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a,
Bana iki güzel prenses veren KADIN, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına...
Hayatımın aşkına...
Seni bugün ve her zaman kutluyorum.
Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun"