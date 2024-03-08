https://sputniknews.com.tr/20240308/mauro-icardiden-8-mart-kadinlar-gunune-ozel-paylasim-1081511617.html

Mauro Icardi'den 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel paylaşım

Mauro Icardi'den 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel paylaşım

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Kadınlar Günü'ne özel bir paylaşım yaptı ve eşine "Kadınım, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın aşkı" dedi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T13:22+0300

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2024-03-08T13:22+0300

spor

mauro icardi

galatasaray

wanda nara

kadınlar günü

pembe

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, "Kadınım, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın aşkı" diyerek kutladı.Icardi, 8 Mart için saç rengini değiştirip Instagram hesabından bu paylaşımı yaptı:"Her günümü koşulsuz sevgisiyle dolduran KADIN'a,Bana iki güzel prenses veren KADIN, yoldaşım, sırdaşım ve hayatımın aşkına...Hayatımın aşkına...Seni bugün ve her zaman kutluyorum.Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun"

https://sputniknews.com.tr/20240308/tvf-baskanindan-kadinlar-gununde-heykeli-acilan-eda-erdeme-adam-gibi-adam-1081510854.html

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mauro icardi, galatasaray, wanda nara, kadınlar günü, pembe