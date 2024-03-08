https://sputniknews.com.tr/20240308/tvf-baskanindan-kadinlar-gununde-heykeli-acilan-eda-erdeme-adam-gibi-adam-1081510854.html
TVF Başkanı'ndan Kadınlar Günü'nde heykeli açılan Eda Erdem'e: 'Adam gibi adam'
TVF Başkanı'ndan Kadınlar Günü'nde heykeli açılan Eda Erdem'e: 'Adam gibi adam'
Sputnik Türkiye
Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı bugün yapıldı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ konuşmasında Eda Erdem'e "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" dedi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T13:09+0300
2024-03-08T13:09+0300
2024-03-08T13:09+0300
spor
eda erdem dündar
voleybol
heykel
tvf
kadınlar günü
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Türk voleybolunda sayısız başarıya imza atmış Fenerbahçe Opet ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapıldı.Törende konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eda Erdem'e seslendi ev "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230622/fenerbahce-kadin-voleybol-takimi-kaptani-eda-erdem-dundardan-arda-gulere-mesaj-kal-be-arda-1072769837.html
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eda erdem dündar, voleybol, heykel, tvf, kadınlar günü
eda erdem dündar, voleybol, heykel, tvf, kadınlar günü
TVF Başkanı'ndan Kadınlar Günü'nde heykeli açılan Eda Erdem'e: 'Adam gibi adam'
Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı bugün yapıldı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ konuşmasında Eda Erdem'e "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" dedi.
Türk voleybolunda sayısız başarıya imza atmış Fenerbahçe Opet ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapıldı.
Törende konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eda Erdem'e seslendi ev "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" dedi.