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TVF Başkanı'ndan Kadınlar Günü'nde heykeli açılan Eda Erdem'e: 'Adam gibi adam'
TVF Başkanı'ndan Kadınlar Günü'nde heykeli açılan Eda Erdem'e: 'Adam gibi adam'
Sputnik Türkiye
Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı bugün yapıldı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ konuşmasında Eda Erdem'e "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" dedi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T13:09+0300
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spor
eda erdem dündar
voleybol
heykel
tvf
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Türk voleybolunda sayısız başarıya imza atmış Fenerbahçe Opet ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapıldı.Törende konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eda Erdem'e seslendi ev "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230622/fenerbahce-kadin-voleybol-takimi-kaptani-eda-erdem-dundardan-arda-gulere-mesaj-kal-be-arda-1072769837.html
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eda erdem dündar, voleybol, heykel, tvf, kadınlar günü
eda erdem dündar, voleybol, heykel, tvf, kadınlar günü

TVF Başkanı'ndan Kadınlar Günü'nde heykeli açılan Eda Erdem'e: 'Adam gibi adam'

13:09 08.03.2024
© AA Eda Erdem Dündar
 Eda Erdem Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AA
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Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı bugün yapıldı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ konuşmasında Eda Erdem'e "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" dedi.
Türk voleybolunda sayısız başarıya imza atmış Fenerbahçe Opet ve milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapıldı.
Törende konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eda Erdem'e seslendi ev "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" dedi.
Eda Erdem Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
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