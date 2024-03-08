https://sputniknews.com.tr/20240308/macronla-gorusen-komunist-roussel-cephe-odessa-ve-kieve-dogru-genislerse-asker-gonderebiliriz-1081519199.html
Macron'la görüşen Komünist Roussel: Cephe Odessa ve Kiev'e doğru genişlerse, asker gönderebiliriz
Macron'la görüşen Komünist Roussel: Cephe Odessa ve Kiev'e doğru genişlerse, asker gönderebiliriz
Sputnik Türkiye
Fransa Komünist Partisi Genel Başkanı Roussel, Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya'nın cepheyi Kiev ve Odessa'ya doğru genişletmesi halinde Fransa'nın Ukrayna'ya... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T17:00+0300
2024-03-08T17:00+0300
2024-03-08T17:00+0300
ukrayna krizi
fabien roussel
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün parlamentodaki muhalefet partilerinin liderleriyle görüşerek Ukrayna'ya desteğin artırılması için onları ikna etmeye çalıştı.Fransız BFMTV'ye konuşan Fransa Komünist Parti Genel Başkanı Fabien Roussel, Macron'un Ukrayna'yla ilgili açıklamalarını kamuoyuyla paylaştı.Roussel, "Cumhurbaşkanı, Rusların Odessa veya Kiev'e doğru ilerleyeceğini söylemedi. Gördüğüm kadarıyla, bize 'Peki cephe Odessa'ya veya Kiev'e doğru ilerlerse, o zaman yapacağız? Müdahalemizin hiçbir sınırı olmamalıdır' diyen Macron, kamuoyunu Fransa'nın bu çatışmaya müdahale edeceği gerçeğine hazırlıyor. Olayları böyle sunuyor ama Fransızların korkusu üzerine oynanmamalı" dedi.Fransız milletvekiline göre, bugün Fransa'nın bu çatışmanın katılımcısı olmaması ve Rusya ile doğrudan çatışmaya girmemesi için her şeyin yapılması gerekiyor. Roussel, Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresine göre Macron'un açıklamalarıyla ulaşmak istediği 'stratejik muğlaklığın' Fransa'nın çatışmaya müdahale edebileceğini düşündürdüğünü kaydetti.Roussel, "Ona 'Çatışmanın başında çatışmaya müdahil olmamak ve Rusya'yla savaşa girmemek için aşılmaması gereken kırmızı çizgiler olması gerektiğini söylediniz. Bugün böyle bir kırmızı çizgi var mı?' diye sordum. Bana 'Hayır, artık sınırlar olmamalı, çatışmanın özü değişti' cevabını verdi" diye devam ederek Macron, Fransa'nın yarın Rusya'yla savaşa girebileceği ihtimalini açıkça kabul ettiğini vurguladı.Fransız vekil, "Bu beni endişelendiriyor, zira Macron bu sözler yardımıyla askeri gerilimi tırmandırıyor. Çünkü her seferinde bu, çatışmanın küresel çapta körüklenmesine yönelik yeni bir adımdır ve bu tehlikelidir" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240305/fransa-cumhurbaskani-macron-muttefiklere-seslendi-korkak-olmayin-1081403530.html
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fabien roussel, fransa komünist partisi (pcf), emmanuel macron, fransa, odessa, kiev, asker
Macron'la görüşen Komünist Roussel: Cephe Odessa ve Kiev'e doğru genişlerse, asker gönderebiliriz
Fransa Komünist Partisi Genel Başkanı Roussel, Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya'nın cepheyi Kiev ve Odessa'ya doğru genişletmesi halinde Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderebileceğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün parlamentodaki muhalefet partilerinin liderleriyle görüşerek Ukrayna'ya desteğin artırılması için onları ikna etmeye çalıştı.
Fransız BFMTV'ye konuşan Fransa Komünist Parti Genel Başkanı Fabien Roussel, Macron'un Ukrayna'yla ilgili açıklamalarını kamuoyuyla paylaştı.
Roussel, "Cumhurbaşkanı, Rusların Odessa veya Kiev'e doğru ilerleyeceğini söylemedi. Gördüğüm kadarıyla, bize 'Peki cephe Odessa'ya veya Kiev'e doğru ilerlerse, o zaman yapacağız? Müdahalemizin hiçbir sınırı olmamalıdır' diyen Macron, kamuoyunu Fransa'nın bu çatışmaya müdahale edeceği gerçeğine hazırlıyor. Olayları böyle sunuyor ama Fransızların korkusu üzerine oynanmamalı" dedi.
Fransız milletvekiline göre, bugün Fransa'nın bu çatışmanın katılımcısı olmaması ve Rusya ile doğrudan çatışmaya girmemesi için her şeyin yapılması gerekiyor. Roussel, Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresine göre Macron'un açıklamalarıyla ulaşmak istediği 'stratejik muğlaklığın' Fransa'nın çatışmaya müdahale edebileceğini düşündürdüğünü kaydetti.
Roussel, "Ona 'Çatışmanın başında çatışmaya müdahil olmamak ve Rusya'yla savaşa girmemek için aşılmaması gereken kırmızı çizgiler olması gerektiğini söylediniz. Bugün böyle bir kırmızı çizgi var mı?' diye sordum. Bana 'Hayır, artık sınırlar olmamalı, çatışmanın özü değişti' cevabını verdi" diye devam ederek Macron, Fransa'nın yarın Rusya'yla savaşa girebileceği ihtimalini açıkça kabul ettiğini vurguladı.
Fransız vekil, "Bu beni endişelendiriyor, zira Macron bu sözler yardımıyla askeri gerilimi tırmandırıyor. Çünkü her seferinde bu, çatışmanın küresel çapta körüklenmesine yönelik yeni bir adımdır ve bu tehlikelidir" diye ekledi.