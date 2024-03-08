https://sputniknews.com.tr/20240308/kredi-karti-harcamalarinda-yeni-rekor-1081512440.html

Kredi kartı harcamalarında yeni rekor

Kredi kartı harcamalarında yeni rekor

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası verilerine göre, kredi kartı ve banka kartı harcamaları 1 Mart ile biten haftada, haftalık bazda yüzde 15 arttı. Kartlı harcamalar 262.2 milyar... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T13:42+0300

2024-03-08T13:42+0300

2024-03-08T13:42+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

kredi kartı aidatı

ekonomi

rekor

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Kredi kartı harcamalarıyla ilgili düzenleme yapılacağı sinyalleri verilirken, kartlı harcamalarda yeni rekorlar kaydedilmeye devam ediyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 1 Mart ile biten haftaya ilişkin verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı önceki haftaya göre yüzde 15 artışla 262.6 milyar TL oldu. Böylelikle kartlı harcamalarda yeni rekor kaydedildi. Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9,6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240305/kredi-karti-limitlerine-duzenleme-sinyalini-uzmani-degerlendirdi-gelire-gore-sinirlama-mi-olacak-1081376832.html

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kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, ekonomi, rekor