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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240308/kredi-karti-harcamalarinda-yeni-rekor-1081512440.html
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası verilerine göre, kredi kartı ve banka kartı harcamaları 1 Mart ile biten haftada, haftalık bazda yüzde 15 arttı. Kartlı harcamalar 262.2 milyar... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T13:42+0300
2024-03-08T13:42+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
kredi kartı aidatı
ekonomi
rekor
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Kredi kartı harcamalarıyla ilgili düzenleme yapılacağı sinyalleri verilirken, kartlı harcamalarda yeni rekorlar kaydedilmeye devam ediyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 1 Mart ile biten haftaya ilişkin verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı önceki haftaya göre yüzde 15 artışla 262.6 milyar TL oldu. Böylelikle kartlı harcamalarda yeni rekor kaydedildi. Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9,6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240305/kredi-karti-limitlerine-duzenleme-sinyalini-uzmani-degerlendirdi-gelire-gore-sinirlama-mi-olacak-1081376832.html
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kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, ekonomi, rekor
kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, ekonomi, rekor

Kredi kartı harcamalarında yeni rekor

13:42 08.03.2024
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AA
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Merkez Bankası verilerine göre, kredi kartı ve banka kartı harcamaları 1 Mart ile biten haftada, haftalık bazda yüzde 15 arttı. Kartlı harcamalar 262.2 milyar TL'ye çıkarak yeni rekor seviyesini gördü.
Kredi kartı harcamalarıyla ilgili düzenleme yapılacağı sinyalleri verilirken, kartlı harcamalarda yeni rekorlar kaydedilmeye devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 1 Mart ile biten haftaya ilişkin verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı önceki haftaya göre yüzde 15 artışla 262.6 milyar TL oldu. Böylelikle kartlı harcamalarda yeni rekor kaydedildi. Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9,6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi.
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
EKONOMİ
Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyalini uzmanı değerlendirdi: Gelire göre sınırlama mı olacak?
5 Mart, 08:55
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