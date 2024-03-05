https://sputniknews.com.tr/20240305/kredi-karti-limitlerine-duzenleme-sinyalini-uzmani-degerlendirdi-gelire-gore-sinirlama-mi-olacak-1081376832.html

Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyalini uzmanı değerlendirdi: Gelire göre sınırlama mı olacak?

Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyalini uzmanı değerlendirdi: Gelire göre sınırlama mı olacak?

Sputnik Türkiye

Son dönemde kamuoyunda kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapılacağı beklentisi hakimdi. Konuyla ilgili en net açıklama geçtiğimiz gün yapıldı. Kredi kartı... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T08:55+0300

2024-03-05T08:55+0300

2024-03-05T08:56+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

kredi kartı aidatı

mehmet şimşek

alışveriş

limit

borç limiti

asgari ücret

asgari geçim

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘kredi kartlarına bir düzenleme yapılacak mı’ sorusu üzerine “Yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız" demişti. Bakan Şimşek ayrıca kredi kartı limitleri ile ilgili çalışacaklarını söylemişti.Bakan Şimşek'in, “Burada önemli olan bankaların kurallara uyması. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız” sözlerinin ardından gözler herkesin merak ettiği kredi kartı düzenlemesine çevrildi.'Bankalar serbestçe limit belirleyebiliyor'Bankalar müşterilerine sormadan kredi kartı limitlerini istedikleri gibi güncelleyebiliyorlar. Peki bu tip durumlarda vatandaşlar ne yapmalı?Kredi kartlarına ilişkin yapılan son açıklamaların ardından limitlere bir sınırlama mı getirilecek, seçim sonrası bir kredi kartı düzenlemesi olacak mı? Kredi kartı faizleri daha da artar mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri anlatan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Vatandaşlar kredi kartı borçlarından dolayı sıkıntıya giriyor'Kredi limitlerine ilişkin de bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz." diyen bayram, Milliyet'in haberine göre sözlerine şöyle devam etti:Kredi kartı düzenlemesi olacak mı?Taksit sınırlaması gelecek mi?'Yeni limit düzenlemesi bekliyorum'Düzenleme seçim sonrası mı olur?Kredi kartı faizleri daha da artar mı?

https://sputniknews.com.tr/20240305/canakkalede-49luk-deprem-sonrasi-uzmanlardan-aciklama-buyuk-istanbul-depremini-tetikler-mi-1081375420.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, mehmet şimşek kredi kartı, kredi kartı faizi