https://sputniknews.com.tr/20240305/kredi-karti-limitlerine-duzenleme-sinyalini-uzmani-degerlendirdi-gelire-gore-sinirlama-mi-olacak-1081376832.html
Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyalini uzmanı değerlendirdi: Gelire göre sınırlama mı olacak?
Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyalini uzmanı değerlendirdi: Gelire göre sınırlama mı olacak?
Sputnik Türkiye
Son dönemde kamuoyunda kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapılacağı beklentisi hakimdi. Konuyla ilgili en net açıklama geçtiğimiz gün yapıldı. Kredi kartı... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T08:55+0300
2024-03-05T08:55+0300
2024-03-05T08:56+0300
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘kredi kartlarına bir düzenleme yapılacak mı’ sorusu üzerine “Yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız" demişti. Bakan Şimşek ayrıca kredi kartı limitleri ile ilgili çalışacaklarını söylemişti.Bakan Şimşek'in, “Burada önemli olan bankaların kurallara uyması. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız” sözlerinin ardından gözler herkesin merak ettiği kredi kartı düzenlemesine çevrildi.'Bankalar serbestçe limit belirleyebiliyor'Bankalar müşterilerine sormadan kredi kartı limitlerini istedikleri gibi güncelleyebiliyorlar. Peki bu tip durumlarda vatandaşlar ne yapmalı?Kredi kartlarına ilişkin yapılan son açıklamaların ardından limitlere bir sınırlama mı getirilecek, seçim sonrası bir kredi kartı düzenlemesi olacak mı? Kredi kartı faizleri daha da artar mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri anlatan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Vatandaşlar kredi kartı borçlarından dolayı sıkıntıya giriyor'Kredi limitlerine ilişkin de bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz." diyen bayram, Milliyet'in haberine göre sözlerine şöyle devam etti:Kredi kartı düzenlemesi olacak mı?Taksit sınırlaması gelecek mi?'Yeni limit düzenlemesi bekliyorum'Düzenleme seçim sonrası mı olur?Kredi kartı faizleri daha da artar mı?
https://sputniknews.com.tr/20240305/canakkalede-49luk-deprem-sonrasi-uzmanlardan-aciklama-buyuk-istanbul-depremini-tetikler-mi-1081375420.html
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kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, mehmet şimşek kredi kartı, kredi kartı faizi
kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, mehmet şimşek kredi kartı, kredi kartı faizi
Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyalini uzmanı değerlendirdi: Gelire göre sınırlama mı olacak?
08:55 05.03.2024 (güncellendi: 08:56 05.03.2024)
Son dönemde kamuoyunda kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapılacağı beklentisi hakimdi. Konuyla ilgili en net açıklama geçtiğimiz gün yapıldı. Kredi kartı limitlerine düzenleme sinyali geldi. Peki beklentiler neler?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ‘kredi kartlarına bir düzenleme yapılacak mı’ sorusu üzerine “Yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız" demişti. Bakan Şimşek ayrıca kredi kartı limitleri ile ilgili çalışacaklarını söylemişti.
Bakan Şimşek'in, “Burada önemli olan bankaların kurallara uyması. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız” sözlerinin ardından gözler herkesin merak ettiği kredi kartı düzenlemesine çevrildi.
'Bankalar serbestçe limit belirleyebiliyor'
Bankalar müşterilerine sormadan kredi kartı limitlerini istedikleri gibi güncelleyebiliyorlar. Peki bu tip durumlarda vatandaşlar ne yapmalı?
Kredi kartlarına ilişkin yapılan son açıklamaların ardından limitlere bir sınırlama mı getirilecek, seçim sonrası bir kredi kartı düzenlemesi olacak mı? Kredi kartı faizleri daha da artar mı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri anlatan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Kredi kartı limitleri ve kredi kartı taksit sınırlamasına ilişkin kamuoyunda bir beklenti mevcut, düzenlemenin ne yönde yapılacağı netleşmemiş olmakla birlikte devletimiz piyasaya çok fazla müdahale etmeden, enflasyonist ortamın etkilerini bertaraf etmek için bazı düzenlemeler yapacak."
'Vatandaşlar kredi kartı borçlarından dolayı sıkıntıya giriyor'
Kredi limitlerine ilişkin de bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz." diyen bayram, Milliyet'in haberine göre sözlerine şöyle devam etti:
"Bazı vatandaşlarımız bir kredi kartından çekip diğer kredi kartına yatırmak suretiyle, harcamalarının çoğunu kredi kartları üzerinden yapmak sureti ile yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bazı bankalar tarafından yüksek limit tahsil ediliyor. Burada risk sadece bankanın değil kişiler için de geçerli. Geliri düşükse ve gelirinin çok üzerinde kredi kartı limiti düzenlendiyse ve borcu varsa bu sarmala dönüşüyor. Vatandaşlar kredi kartı borçlarından dolayı sıkıntıya giriyor."
Kredi kartı düzenlemesi olacak mı?
Kredi kartı limitlerine bir düzenleme yapılacak mı? Böyle bir düzenleme gereklidir. Bütün bankalardaki limitleri gözden geçirerek kişinin sahip olduğu mal varlığı gözden geçirilerek, kişinin halihazırdaki borçları gözden geçirilerek kredi kartı limitlerinin azaltılmasından ziyade bundan sonra artırılmaması yönünde çalışma yapılabilir.
Taksit sınırlaması gelecek mi?
Yüksek gelir grubundaki kişilerin kredi kartı harcaması yapmasını engelleyecek şekilde düzenleme yapılabilir. Lüks tüketim mallarına ilişkin taksit sınırlaması getirilebilir. İmkanı olan tek seferde almalı, taksit olmamalı.
'Yeni limit düzenlemesi bekliyorum'
Ben kredi kartı limitlerine genel bir düzenleme yapılacağını, borçlu olanın fazla borca girmemesi, geliri yüksek olanın da harcamalarının kontrol altına alınması için kredi kartı limitlerinde düzenleme yapılmasını, bunun geneli kapsamasını, tüm kazançlar ve borçlar dikkate alınarak yeni limit düzenlemesini bekliyorum.
Düzenleme seçim sonrası mı olur?
Kredi kartı düzenlemesinin seçimle ilgili bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Merkez Bankası Başkanı kredi kartına ilişkin ‘bir düzenleme yapıyoruz bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunacağız’ dedi. Bunu yürürlüğe koyacak olan devletimizdir. Çalışma bittikten sonra düzenleme netleşecektir. Özel sektörde kredi kartı kullanımı yaygınlaştı. Çek bir ödeme aracı olmaktan çıktı, bunun yerine kredi kartları kullanılıyor. Piyasanın işleyişini bozmadan bir düzenleme bekliyoruz. Burada bankalar kişilerin gelirine bakmaksızın, halihazırda borcuna bakmaksızın kredi kartı limitlerini güncelleyebiliyor. Limitlerin bundan sonra yükseltilmeyeceğini tahmin ediyorum.
Kredi kartı limitleri ortak bir havuzda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından takip edilebilir. Tüm bankalarda kişinin mevcut limitleri, riskleri, borçları, gelir durumu takip edilerek yapay zeka tarafından analiz edilir ve kişilere ortalama limit tahsis edilebilir. Limitten daha fazla bir harcama mevcutsa gelirine orantılı bir şekilde kredi kartı limitleri tahsis edilir diye düşünüyorum.
Kredi kartı faizleri daha da artar mı?
Yeni bir faiz artışı daha olsa da kredi kartı faizlerinin yükseleceğini düşünmüyorum. Enflasyonla mücadele yeterince sağlanamazsa, piyasa soğutulamazsa daha az kredi kartı kullanımı teşvik edilmek için faizler artırılabilir.