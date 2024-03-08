https://sputniknews.com.tr/20240308/kiraci-oldugu-evi-kiraya-verene-94-bin-622-lira-ceza-1081529341.html
Kiracı olduğu evi kiraya verene 94 bin 622 lira ceza
Kiracı olduğu evi kiraya verene 94 bin 622 lira ceza
Sputnik Türkiye
İstanbul Arnavutköy'de, kiraladığı evi başka yabancı uyruklu şahıslara para karşılığında kiraladığı tespit edilen Çinliye 94 bin 622 lira ceza kesildi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T22:52+0300
2024-03-08T22:52+0300
2024-03-08T22:54+0300
istanbul
arnavutköy
istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul il emniyet müdürlüğü
yabancı uyruklu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0c/1074589999_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0628c09315a5c4bc258ed0998a59b06e.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart'ta, bir evin pansiyona çevrildiği yönündeki görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, Türkiye'ye yasal yollarla giriş yapan Çin uyruklu J.M'nin kiraladığı evini, yabancı uyruklu şahıslara yönelik usulsüz olarak para karşılığında kiraladığını tespit etti.Evde yapılan kontrollerde ise aynı konut içinde çok sayıda Çin uyruklu kişinin ranza sisteminde ikamet ettiği belirlendi.Söz konusu konut, zabıta ekiplerince mühürlenirken, Çin uyruklu J.M'ye 94 bin 622 lira idari para cezası uygulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240304/mart-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1081339508.html
istanbul
arnavutköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0c/1074589999_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_99638a4535f59fe00928713d449dac64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, arnavutköy, istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul il emniyet müdürlüğü, yabancı uyruklu
istanbul, arnavutköy, istanbul emniyet müdürlüğü, istanbul il emniyet müdürlüğü, yabancı uyruklu
Kiracı olduğu evi kiraya verene 94 bin 622 lira ceza
22:52 08.03.2024 (güncellendi: 22:54 08.03.2024)
İstanbul Arnavutköy'de, kiraladığı evi başka yabancı uyruklu şahıslara para karşılığında kiraladığı tespit edilen Çinliye 94 bin 622 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart'ta, bir evin pansiyona çevrildiği yönündeki görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Türkiye'ye yasal yollarla giriş yapan Çin uyruklu J.M'nin kiraladığı evini, yabancı uyruklu şahıslara yönelik usulsüz olarak para karşılığında kiraladığını tespit etti.
Evde yapılan kontrollerde ise aynı konut içinde çok sayıda Çin uyruklu kişinin ranza sisteminde ikamet ettiği belirlendi.
Söz konusu konut, zabıta ekiplerince mühürlenirken, Çin uyruklu J.M'ye 94 bin 622 lira idari para cezası uygulandı.