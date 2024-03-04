https://sputniknews.com.tr/20240304/mart-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1081339508.html

Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Mart ayı kira artış oranı, şubat ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T10:27+0300

2024-03-04T10:27+0300

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ekonomi

enflasyon

enflasyon araştırma grubu

tüfe

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

ekonomi

kira

zam

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Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.İşyerlerinde zam oranı sınırı yokİşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Mart ayı kira artış oranı yüzde 55,91 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 55,91 olarak uygulayacak.Mart ayı kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?Örnek: Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024Girilen Artış Oranı: Yüzde 25Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL

https://sputniknews.com.tr/20240304/subat-ayi-enflasyonu-aciklandi-1081336394.html

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