https://sputniknews.com.tr/20240308/istanbul-valiligi-karariyla-taksim-ve-sishane-metro-istasyonu-kapatildi-1081505909.html

İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı

İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, bugün için bazı metro istasyonlarının kapatılmasına karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, 8 Mart... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T11:30+0300

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2024-03-08T11:30+0300

türkiye

istanbul

ulaşım

metro

taksim

beyoğlu

kadınlar günü

8 mart dünya kadınlar günü

dünya emekçi kadınlar günü

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Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği'nin, Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.Metro İstanbul’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20240308/meteorolojiden-13-ile-uyari-hafta-sonu-hava-nasil-olacak-1081502978.html

türkiye

istanbul

taksim

beyoğlu

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Sputnik Türkiye

istanbul, ulaşım, metro, taksim, beyoğlu, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, dünya emekçi kadınlar günü