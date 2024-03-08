https://sputniknews.com.tr/20240308/istanbul-valiligi-karariyla-taksim-ve-sishane-metro-istasyonu-kapatildi-1081505909.html
İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı
İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, bugün için bazı metro istasyonlarının kapatılmasına karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, 8 Mart... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T11:30+0300
2024-03-08T11:30+0300
2024-03-08T11:30+0300
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istanbul
ulaşım
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kadınlar günü
8 mart dünya kadınlar günü
dünya emekçi kadınlar günü
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Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği'nin, Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.Metro İstanbul’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240308/meteorolojiden-13-ile-uyari-hafta-sonu-hava-nasil-olacak-1081502978.html
türkiye
istanbul
taksim
beyoğlu
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istanbul, ulaşım, metro, taksim, beyoğlu, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, dünya emekçi kadınlar günü
istanbul, ulaşım, metro, taksim, beyoğlu, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, dünya emekçi kadınlar günü
İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı
İstanbul Valiliği, bugün için bazı metro istasyonlarının kapatılmasına karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle işletmeye kapanan hatları ve saatleri duyurdu.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği'nin, Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.
Metro İstanbul’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”