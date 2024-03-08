İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılma oranı yüzde 30'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Göçmen meselesi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Dönemi Başlıyor.
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
MRI ve EEG verilerini işleyerek hastalık tanılamayı öğrenen algoritma
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
18:24
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
19:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 165. sırada
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Akşener ve Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı polemiği
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
KADER, toplumsal cinsiyet eşitliği karnesini yayımladı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
15:05
3 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
18:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240308/istanbul-valiligi-karariyla-taksim-ve-sishane-metro-istasyonu-kapatildi-1081505909.html
İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı
İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, bugün için bazı metro istasyonlarının kapatılmasına karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, 8 Mart... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T11:30+0300
2024-03-08T11:30+0300
türkiye
istanbul
ulaşım
metro
taksim
beyoğlu
kadınlar günü
8 mart dünya kadınlar günü
dünya emekçi kadınlar günü
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074676684_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b893a211fd92aecdc30db439d92af0ae.jpg
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği'nin, Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.Metro İstanbul’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240308/meteorolojiden-13-ile-uyari-hafta-sonu-hava-nasil-olacak-1081502978.html
türkiye
istanbul
taksim
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074676684_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_160b43bf1a6393190ad96ce5631358bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ulaşım, metro, taksim, beyoğlu, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, dünya emekçi kadınlar günü
istanbul, ulaşım, metro, taksim, beyoğlu, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, dünya emekçi kadınlar günü

İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonu kapatıldı

11:30 08.03.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazMetro logo
Metro logo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Abone ol
İstanbul Valiliği, bugün için bazı metro istasyonlarının kapatılmasına karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle işletmeye kapanan hatları ve saatleri duyurdu.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği'nin, Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.
Metro İstanbul’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
YAŞAM
Meteoroloji'den 13 ile uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала