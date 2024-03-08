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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/ingiltere-disisleri-bakani-israilin-gazzeye-daha-fazla-yardim-girmesine-engel-olmasi-sinir-bozucu-1081527584.html
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail’in Gazze’ye daha fazla yardım girmesine engel olması sinir bozucu
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail’in Gazze’ye daha fazla yardım girmesine engel olması sinir bozucu
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, böylesine 'korkunç bir insani durum' yaşanırken İsrail'in Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin verecek adımları... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T20:45+0300
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israil- filistin çatışması
ingiltere
david cameron
aşdod
israil
israil-filistin
güney kıbrıs
liman
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Dışişleri Bakanı David Cameron verdiği demeçte "Gazze'ye günde 500 ya da daha fazla kamyon girmesi gerekiyor. Son beş günde ortalama 123 kamyon girebildi" diyerek İsrail'i sorunu çözmek için daha fazla geçiş noktası açmaya çağırdı.Cameron verdiği demeçte, İsrail'in daha fazla geçiş noktası açması, yardımların işlenmesine yardımcı olmak ve Gazze'nin farklı bölgelerine ulaştırmak üzere daha fazla BM personelinin Gazze'ye girmesine izin vermesi halinde yardımlardaki sıkıntının giderilebileceğini' söyledi.Cameron, "Gazze'nin kuzeyine ve güneyine giden su ve elektriğin tamamen yeniden başlatılması gibi şeyler de yapabilirler. Bu hususları defalarca dile getirdik ve Gazze'deki korkunç insani durumu düşündüğünüzde bunların gerçekleşmemiş olması inanılmaz derecede sinir bozucu" dedi.Cameron da Cuma günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Gazze'ye doğrudan yardım ulaştırmak için bir deniz koridoru oluşturma konusunda ABD ve diğer müttefiklere katılacağını söyledi.Geçici bir limanın 'inşa edilmesinin aylar alacağını' söyleyen Cameron, İsrail'i bu süre zarfında, yardımların Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye sevk edilebileceğini ve Aşdod Limanı'nı açmaya söz vermeye çağırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/avrupa-komisyonu-baskani-leyen-kibristan-filistine-uzanan-bir-insani-deniz-koridoru-acacagiz-1081515527.html
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ingiltere, david cameron, aşdod, israil, israil-filistin, güney kıbrıs, liman
ingiltere, david cameron, aşdod, israil, israil-filistin, güney kıbrıs, liman

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail’in Gazze’ye daha fazla yardım girmesine engel olması sinir bozucu

20:45 08.03.2024
© AFP 2023 / MAURO PIMENTELDavid Cameron
David Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AFP 2023 / MAURO PIMENTEL
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İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, böylesine 'korkunç bir insani durum' yaşanırken İsrail'in Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin verecek adımları atmamasının 'inanılmaz derecede sinir bozucu' olduğunu dile getirdi.
Dışişleri Bakanı David Cameron verdiği demeçte "Gazze'ye günde 500 ya da daha fazla kamyon girmesi gerekiyor. Son beş günde ortalama 123 kamyon girebildi" diyerek İsrail'i sorunu çözmek için daha fazla geçiş noktası açmaya çağırdı.
Cameron verdiği demeçte, İsrail'in daha fazla geçiş noktası açması, yardımların işlenmesine yardımcı olmak ve Gazze'nin farklı bölgelerine ulaştırmak üzere daha fazla BM personelinin Gazze'ye girmesine izin vermesi halinde yardımlardaki sıkıntının giderilebileceğini' söyledi.
Cameron, "Gazze'nin kuzeyine ve güneyine giden su ve elektriğin tamamen yeniden başlatılması gibi şeyler de yapabilirler. Bu hususları defalarca dile getirdik ve Gazze'deki korkunç insani durumu düşündüğünüzde bunların gerçekleşmemiş olması inanılmaz derecede sinir bozucu" dedi.
Cameron da Cuma günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Gazze'ye doğrudan yardım ulaştırmak için bir deniz koridoru oluşturma konusunda ABD ve diğer müttefiklere katılacağını söyledi.
Geçici bir limanın 'inşa edilmesinin aylar alacağını' söyleyen Cameron, İsrail'i bu süre zarfında, yardımların Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye sevk edilebileceğini ve Aşdod Limanı'nı açmaya söz vermeye çağırdı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
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