https://sputniknews.com.tr/20240308/ingiltere-disisleri-bakani-israilin-gazzeye-daha-fazla-yardim-girmesine-engel-olmasi-sinir-bozucu-1081527584.html

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail’in Gazze’ye daha fazla yardım girmesine engel olması sinir bozucu

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail’in Gazze’ye daha fazla yardım girmesine engel olması sinir bozucu

Sputnik Türkiye

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, böylesine 'korkunç bir insani durum' yaşanırken İsrail'in Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin verecek adımları... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T20:45+0300

2024-03-08T20:45+0300

2024-03-08T20:45+0300

israil- filistin çatışması

ingiltere

david cameron

aşdod

israil

israil-filistin

güney kıbrıs

liman

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Dışişleri Bakanı David Cameron verdiği demeçte "Gazze'ye günde 500 ya da daha fazla kamyon girmesi gerekiyor. Son beş günde ortalama 123 kamyon girebildi" diyerek İsrail'i sorunu çözmek için daha fazla geçiş noktası açmaya çağırdı.Cameron verdiği demeçte, İsrail'in daha fazla geçiş noktası açması, yardımların işlenmesine yardımcı olmak ve Gazze'nin farklı bölgelerine ulaştırmak üzere daha fazla BM personelinin Gazze'ye girmesine izin vermesi halinde yardımlardaki sıkıntının giderilebileceğini' söyledi.Cameron, "Gazze'nin kuzeyine ve güneyine giden su ve elektriğin tamamen yeniden başlatılması gibi şeyler de yapabilirler. Bu hususları defalarca dile getirdik ve Gazze'deki korkunç insani durumu düşündüğünüzde bunların gerçekleşmemiş olması inanılmaz derecede sinir bozucu" dedi.Cameron da Cuma günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Gazze'ye doğrudan yardım ulaştırmak için bir deniz koridoru oluşturma konusunda ABD ve diğer müttefiklere katılacağını söyledi.Geçici bir limanın 'inşa edilmesinin aylar alacağını' söyleyen Cameron, İsrail'i bu süre zarfında, yardımların Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye sevk edilebileceğini ve Aşdod Limanı'nı açmaya söz vermeye çağırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240308/avrupa-komisyonu-baskani-leyen-kibristan-filistine-uzanan-bir-insani-deniz-koridoru-acacagiz-1081515527.html

ingiltere

aşdod

israil

güney kıbrıs

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ingiltere, david cameron, aşdod, israil, israil-filistin, güney kıbrıs, liman