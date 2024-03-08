https://sputniknews.com.tr/20240308/gazzeye-havadan-indirilen-yardim-kutulari-sivillerin-uzerine-dustu-olu-ve-yaralilar-var-1081518191.html

Gazze’ye havadan indirilen yardım kutuları sivillerin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

Gazze’ye havadan indirilen yardım kutuları sivillerin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T16:22+0300

2024-03-08T16:22+0300

2024-03-08T16:22+0300

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Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, uçaklardan indirilen insani yardım kutularının bazılarının paraşütlerinin açılmadığı ve yardımların inmesini bekleyen Filistinlilerin üzerine düştüğü belirtildi.Görgü tanıkları, yardım kutularının Gazze kentinin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı ve Cela Caddesi bölgelerinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine düştüğünü dile getirdi.Hastane kaynakları diğer tanıkları doğrulayarak, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin havadan bırakılan yardımların inmesini beklediğini, paraşütlerin açılmaması nedeniyle hızla düşen kutuların isabet etmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.Yaralıların Gazze kentindeki Şifa ve el-Ehli Baptist hastanelerine götürüldüğünü kaydetti.Daha önce de Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler zor anlar yaşamıştı.

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