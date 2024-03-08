Gazze’ye havadan indirilen yardım kutuları sivillerin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılma oranı yüzde 30'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Göçmen meselesi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Dönemi Başlıyor.
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
MRI ve EEG verilerini işleyerek hastalık tanılamayı öğrenen algoritma
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ARTANKARA başladı: 372’si yabancı, bin 600 sanatçı katılıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
18:24
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
19:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 165. sırada
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mısra Öz, Çorlu tren kazası davası sürecini değerlendirdi
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
KADER, toplumsal cinsiyet eşitliği karnesini yayımladı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünya Kadınlar Günü Nasıl Başladı?
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
15:05
3 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, ABD’yi bastırdı
15:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
18:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/gazzeye-havadan-indirilen-yardim-kutulari-sivillerin-uzerine-dustu-olu-ve-yaralilar-var-1081518191.html
Gazze’ye havadan indirilen yardım kutuları sivillerin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var
Gazze’ye havadan indirilen yardım kutuları sivillerin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T16:22+0300
2024-03-08T16:22+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
yardım
ölü
yaralı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081308892_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_c7ddf2eac3847a9ef6e217c99fed7767.jpg
Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, uçaklardan indirilen insani yardım kutularının bazılarının paraşütlerinin açılmadığı ve yardımların inmesini bekleyen Filistinlilerin üzerine düştüğü belirtildi.Görgü tanıkları, yardım kutularının Gazze kentinin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı ve Cela Caddesi bölgelerinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine düştüğünü dile getirdi.Hastane kaynakları diğer tanıkları doğrulayarak, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin havadan bırakılan yardımların inmesini beklediğini, paraşütlerin açılmaması nedeniyle hızla düşen kutuların isabet etmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.Yaralıların Gazze kentindeki Şifa ve el-Ehli Baptist hastanelerine götürüldüğünü kaydetti.Daha önce de Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler zor anlar yaşamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/abd-baskani-biden-acil-yardimlar-icin-gazzeye-liman-insa-edilmesi-talimati-vermeyi-planliyor-1081496083.html
gazze
gazze şeridi
filistin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/03/1081308892_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_f4698ffa1f17234a2b0fbb6de41cfc60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, yardım, ölü, yaralı
gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, yardım, ölü, yaralı

Gazze’ye havadan indirilen yardım kutuları sivillerin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var

16:22 08.03.2024
© AP Photo / Hatem Aliİsrail ordusu Gazze saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusu Gazze saldırılarını sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Abone ol
Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu açıklandı.
Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, uçaklardan indirilen insani yardım kutularının bazılarının paraşütlerinin açılmadığı ve yardımların inmesini bekleyen Filistinlilerin üzerine düştüğü belirtildi.
Görgü tanıkları, yardım kutularının Gazze kentinin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı ve Cela Caddesi bölgelerinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine düştüğünü dile getirdi.
Hastane kaynakları diğer tanıkları doğrulayarak, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin havadan bırakılan yardımların inmesini beklediğini, paraşütlerin açılmaması nedeniyle hızla düşen kutuların isabet etmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.
Yaralıların Gazze kentindeki Şifa ve el-Ehli Baptist hastanelerine götürüldüğünü kaydetti.
Daha önce de Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler zor anlar yaşamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD Başkanı Biden, 'acil yardımlar' için Gazze'ye liman inşa edilmesi talimatı vermeyi planlıyor
Dün, 21:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала