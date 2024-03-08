https://sputniknews.com.tr/20240308/gazzeye-havadan-indirilen-yardim-kutulari-sivillerin-uzerine-dustu-olu-ve-yaralilar-var-1081518191.html
Gazze’ye havadan indirilen yardım kutuları sivillerin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var
Gazze’ye havadan indirilen yardım kutuları sivillerin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T16:22+0300
2024-03-08T16:22+0300
2024-03-08T16:22+0300
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Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, uçaklardan indirilen insani yardım kutularının bazılarının paraşütlerinin açılmadığı ve yardımların inmesini bekleyen Filistinlilerin üzerine düştüğü belirtildi.Görgü tanıkları, yardım kutularının Gazze kentinin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı ve Cela Caddesi bölgelerinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine düştüğünü dile getirdi.Hastane kaynakları diğer tanıkları doğrulayarak, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin havadan bırakılan yardımların inmesini beklediğini, paraşütlerin açılmaması nedeniyle hızla düşen kutuların isabet etmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.Yaralıların Gazze kentindeki Şifa ve el-Ehli Baptist hastanelerine götürüldüğünü kaydetti.Daha önce de Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler zor anlar yaşamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/abd-baskani-biden-acil-yardimlar-icin-gazzeye-liman-insa-edilmesi-talimati-vermeyi-planliyor-1081496083.html
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gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, yardım, ölü, yaralı
Gazze’ye havadan indirilen yardım kutuları sivillerin üzerine düştü: Ölü ve yaralılar var
Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu açıklandı.
Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, uçaklardan indirilen insani yardım kutularının bazılarının paraşütlerinin açılmadığı ve yardımların inmesini bekleyen Filistinlilerin üzerine düştüğü belirtildi.
Görgü tanıkları, yardım kutularının Gazze kentinin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı ve Cela Caddesi bölgelerinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine düştüğünü dile getirdi.
Hastane kaynakları diğer tanıkları doğrulayarak, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin havadan bırakılan yardımların inmesini beklediğini, paraşütlerin açılmaması nedeniyle hızla düşen kutuların isabet etmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.
Yaralıların Gazze kentindeki Şifa ve el-Ehli Baptist hastanelerine götürüldüğünü kaydetti.
Daha önce de Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler zor anlar yaşamıştı.