https://sputniknews.com.tr/20240308/fenerbahcenin-galibiyeti-sonrasi-turkiyenin-uefa-ulke-puani-yenilendi-1081501463.html

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı yenilendi

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı yenilendi

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları heyecanı dün gece sona erdi. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T07:55+0300

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spor

fenerbahçe

galibiyet

maç

uefa

uefa avrupa konferans ligi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.Maçı Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Bu galibiyetin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 500 puan artış gösterdi.Bu galibiyetiyle 9. sıradaki Türkiye’nin puanı 37.600’den, 38.100’e çıktı. UEFA’nın kulüp kupalarındaki yeni format değişikliği sonrasında Türkiye, eğer bu sezonu ilk 10 içerisinde tamamlarsa, 2025-2026 sezonunda; önümüzdeki sezonun Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılacakUEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları şu skorlarla tamamlandı:

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fenerbahçe, galibiyet, maç, uefa, uefa avrupa konferans ligi