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Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı yenilendi
Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı yenilendi
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları heyecanı dün gece sona erdi. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T07:55+0300
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spor
fenerbahçe
galibiyet
maç
uefa
uefa avrupa konferans ligi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.Maçı Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Bu galibiyetin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 500 puan artış gösterdi.Bu galibiyetiyle 9. sıradaki Türkiye’nin puanı 37.600’den, 38.100’e çıktı. UEFA’nın kulüp kupalarındaki yeni format değişikliği sonrasında Türkiye, eğer bu sezonu ilk 10 içerisinde tamamlarsa, 2025-2026 sezonunda; önümüzdeki sezonun Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılacakUEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları şu skorlarla tamamlandı:
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fenerbahçe, galibiyet, maç, uefa, uefa avrupa konferans ligi
fenerbahçe, galibiyet, maç, uefa, uefa avrupa konferans ligi

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı yenilendi

07:55 08.03.2024 (güncellendi: 07:56 08.03.2024)
© AAFenerbahçe-UEFA
Fenerbahçe-UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AA
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları heyecanı dün gece sona erdi. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint Gilloise'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı 2024 yılı için güncellendi. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.
Maçı Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Bu galibiyetin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 500 puan artış gösterdi.
Bu galibiyetiyle 9. sıradaki Türkiye’nin puanı 37.600’den, 38.100’e çıktı. UEFA’nın kulüp kupalarındaki yeni format değişikliği sonrasında Türkiye, eğer bu sezonu ilk 10 içerisinde tamamlarsa, 2025-2026 sezonunda; önümüzdeki sezonun Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt grup aşamasından katılacak
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları şu skorlarla tamamlandı:
Sporting Lizbon 1-1 Atalanta
Karabağ 2-2 Bayer Leverkusen
Roma 4-0 Brighton
Sparta Prag 1-5 Liverpool
Benfica 2-2 Rangers
Freiburg 1-0 West Ham United
Marsilya 4-0 Villarreal
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